Así se vivió el segundo día del Tecate Emblema 2026 entre Gloria Trevi, Kenia OS y Paris Hilton

El Tecate Emblema 2026 vivió una de sus jornadas más intensas durante el segundo día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de una combinación musical.

Desde tempranas horas, los asistentes comenzaron a llenar los escenarios principales para ver a algunas de las figuras más esperadas del festival, entre ellas Gloria Trevi, Kenia OS y Paris Hilton, quienes se convirtieron en tendencia en redes sociales por sus presentaciones y la respuesta del público.

La energía del festival estuvo marcada por canciones de desamor, fiesta y empoderamiento. Entre luces, outfits llamativos y largas filas para ingresar a las distintas áreas del recinto, los fans hicieron del evento una especie de catarsis colectiva en la que cantar a todo pulmón se volvió parte esencial de la experiencia.

Gloria Trevi desató la euforia en el Tecate Emblema 2026 con uno de los shows más esperados de la noche./ Georgina Sánchez

¿Por qué el Tecate Emblema 2026 conquistó al público?

Uno de los factores que más llamó la atención fue la diversidad musical del cartel. El festival logró reunir a públicos de distintas generaciones gracias a la presencia de artistas de pop, urbano y regional, creando un ambiente en el que convivieron distintos estilos musicales sin perder intensidad.

La presentación de Gloria Trevi fue una de las más comentadas de la noche. La cantante desató la euforia entre sus seguidores con varios de sus éxitos más conocidos, mientras el público coreó cada canción y convirtió el escenario en una auténtica fiesta.

Por su parte, Kenia OS reafirmó el momento que vive dentro de la música pop mexicana al reunir a cientos de fans que esperaron durante horas para verla. La cantante apareció con una producción llena de coreografías y visuales que mantuvieron encendido el ambiente del festival.

Miles de asistentes abarrotaron el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el segundo día del festival./ FB: Tecate Emblema

Entre nostalgia, fiesta y desamor, así cerró el segundo día del Emblema

A lo largo de la noche, el Tecate Emblema 2026 mantuvo un ambiente de celebración constante. Los asistentes recorrieron los diferentes escenarios mientras compartían videos y fotografías en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a viralizarse algunos de los momentos más destacados del festival.

Con una mezcla de nostalgia, pop y música urbana, el segundo día del Emblema dejó claro por qué el festival se mantiene como uno de los eventos musicales más importantes de la Ciudad de México, reuniendo a miles de personas que encontraron en la música el mejor pretexto para cantar, bailar y olvidar el desamor.