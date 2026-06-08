Emilio Lara regresa a Coapa para buscar un lugar en el América de Guillermo Almada

La Liga MX y su entorno no se detienen ante el fervor mundialista. Prueba de ello es lo que ocurre en Coapa, donde varios jugadores del América ya reportaron para iniciar la pretemporada con miras al Apertura 2026.

A través de sus redes sociales, el conjunto azulcrema compartió imágenes de los primeros futbolistas que llegaron a las instalaciones del club. Entre ellos destacó la presencia de Emilio Lara, quien regresa a la institución tras concluir su préstamo con Necaxa.

Guillermo Almada y André Jardine, con Pachuca y América | IMAGO7

América pone en marcha su pretemporada para el Apertura 2026

Luego de la sorpresiva salida de André Jardine, la directiva no tardó en encontrar a su reemplazo en la figura de Guillermo Almada. Aunque el estratega uruguayo aún no se ha presentado oficialmente con el grupo, los jugadores ya comenzaron los trabajos previos para llegar en óptimas condiciones físicas al inicio de la campaña.

Además de Lara, también acudieron a las pruebas médicas elementos como Henry Martín, Kevin Álvarez, Thiago Espinosa, Miguel Vázquez, Erick Sánchez, Patricio Salas, Dagoberto Espinoza, Fernando Tapia, Vinicius Lima y Raphael Veiga.

Emilio Lara recibe un reconocimiento por parte del América | IMAGO7

Emilio Lara busca convencer a Almada

La presencia de Emilio Lara y de otros futbolistas en el arranque de la pretemporada no garantiza su permanencia en el plantel para el próximo semestre.

Por ahora, todos los jugadores se encuentran en periodo de evaluación y preparación. Será Guillermo Almada quien determine qué elementos entran en sus planes para el Apertura 2026. Aquellos que logren convencer al cuerpo técnico podrían mantenerse en el equipo; de lo contrario, la directiva buscará alternativas para definir su futuro.

En el caso de Lara, el defensor surgido de las fuerzas básicas del América pasó los últimos dos años en calidad de préstamo con Necaxa. Tras concluir su etapa en el conjunto hidrocálido, regresa con la ilusión de ganarse nuevamente un lugar en el primer equipo azulcrema.

Alejandro Zendejas, jugador del América irá con Estados Unidos al Mundial | IMAGO7