El Apunte del Director: Viene un América distinto, con menos inversión, ¿ganador? difícil

Y no es que lo dude por esa capacidad histórica del América para reconstruirse en la crisis para pelear títulos permanentemente, jamás se puede menospreciar a las Águilas, sino por la transición que atraviesa y por el aumento de competencia que ahora lo rebasa en un rubro fundamental, el de la inversión.

ALMADA TIENE UN OBJETIVO ANTES QUE EL TÍTULO

Está claro que pagar tres millones de dólares al año a un entrenador en Liga MX no es poca cosa. ¿Lo vale Almada? Lo vale, y no por su historial de títulos, sino de consolidar talento para poder vender a mediano o largo plazo. Para eso lo contrato el América, para mantener la producción de futbolistas valiosos y que las Águilas se vuelvan un equipo exportador. Si se atraviesa la corona en el camino, mejor.

SE VUELVE MÁS COMPLEJA LA ESTRELLA

La lista de contendientes que ahora se engrosa: Cruz Azul mantiene un proyecto sólido, Toluca volverá recargado, Chivas ansía su revancha con carro completo, Tigres ha estado cerca y Rayados resurge de las cenizas. ¿Qué tienen en común estos cinco en lo que le ganan al América? Presupuesto. Increíble, pero cierto.

Lo puso claro Jardine al irse del Nido, invierten más que las Águilas que al menos otros cinco equipos. Me da la sensación de que estas Águilas van en sexto lugar en la carrera por ser campeón de Liga MX o de Concacaf.

HASTA EL MONTERREY DEL MARKETING ENTENDIÓ

Tampoco caigamos en la ingenuidad de pensar que basta soltar muchos billetes para ser campeón, si no que le pregunten a Rayados, club que fue manejado con un criterio tan torpe en los últimos tres años que sólo despilfarró millones y millones, pero que al fin entendió la fórmula: invertir de forma inteligente. No más ‘Monterrey del Marketing’, sino que con Te Kloese y Almeyda volverá a ser protagonista.

LOS REFUERZOS QUE YA PIDIÓ AL NIDO

Es cierto, con Almada llegará un juego más ofensivo y eso siempre será positivo. Pero para eso necesita piezas más adecuadas. De entrada, en el Nido se analiza la cesión de los brasileños que llegaron con Jardine, ver si se pueden liberar esas plazas.