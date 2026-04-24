Los mexicoamericanos, el secreto que ha impulsado a Chivas al éxito

Los futbolistas mexicoamericanos se han convertido en una pieza fundamental en el resurgimiento reciente de las Chivas en la Liga MX. Fiel a su histórica política de jugar únicamente con jugadores de raíces mexicanas, el club ha encontrado en aquellos nacidos o formados en Estados Unidos, con ascendencia mexicana una vía estratégica para fortalecer su plantel con perfiles distintos y altamente competitivos.

En los últimos torneos, nombres como Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez han dejado claro que esta apuesta no solo responde a una cuestión de identidad, sino también a un impacto directo en el rendimiento deportivo.

Su formación en academias estadounidenses, combinada con una fuerte conexión cultural con México, les ha permitido adaptarse con rapidez al entorno rojiblanco, aportando dinamismo, intensidad y nuevas variantes tácticas al equipo.

Richard Ledezma | IMAGO7

¿Cómo ha sido el impacto?

El impacto de estos jugadores va más allá de los números. Dentro del campo, se han consolidado como una solución futbolística ante la falta de variantes en distintas posiciones, respondiendo con actuaciones sólidas y consistentes.

Todo esto cobra aún más valor considerando que su costo de transferencia ha sido significativamente menor en comparación con otros fichajes realizados por Chivas en años recientes.

Chivas cae ante Tigres | IMAGO7

Estos han sido los jugadores más recientes

Daniel Aguirre se consolidó durante el último semestre como una pieza inamovible en el esquema de Gabriel Milito. Reubicado como defensor central, pero con el dominio posicional de un mediocampista, se ha convertido en un elemento diferenciador dentro del equipo. En 14 partidos disputados, suma tres goles y dos asistencias, cifras que respaldan su impacto y lo colocan entre los jugadores más destacados del plantel.

Por su parte, Richard Ledezma ha brillado por la banda derecha, donde su desempeño lo ha posicionado como uno de los mejores en su puesto dentro de la Liga MX. En 12 encuentros, registra un gol y tres asistencias, además de ser uno de los principales motores ofensivos en el sistema del técnico Milito.

En el mediocampo, Brian Gutiérrez se ha revelado como una de las gratas sorpresas entre los futbolistas mexicoamericanos que llegaron a Chivas. Con apenas 15 partidos disputados, ya se ha ganado el reconocimiento de la afición gracias a sus actuaciones, aportando dos goles y dos asistencias. Sus conducciones y cambios de ritmo han sido clave para elevar el nivel colectivo del equipo.

Brian Gutiérrez festejando su gol ante León | MEXSPORT