¡El romperredes! Alejandro Zendejas es el máximo goleador en la era de André Jardine en el América

Desde la llegada de André Jardine al banquillo del América en el Apertura 2023, el conjunto azulcrema no solo ha recuperado protagonismo en la Liga MX, sino que también ha consolidado una ofensiva demoledora que se ha convertido en su principal sello de identidad. Los números respaldan el impacto del técnico brasileño, con varios futbolistas destacando en el rubro goleador.

¿Quiénes conforman la lista?

En la cima de esta lista aparece Alejandro Zendejas, quien se ha erigido como el máximo romperredes del América en la era Jardine con un total de 37 goles. Su capacidad para aparecer en momentos clave, así como su versatilidad en el frente de ataque, lo han convertido en una pieza fundamental dentro del esquema ofensivo del equipo.

Alejandro Zendejas pateando un penal en el León contra América l MEXSPORT

Muy de cerca lo siguen dos nombres de peso: Henry Martín y Brian Rodríguez, ambos con 34 anotaciones. En el caso del delantero mexicano, su olfato goleador y liderazgo como capitán han sido determinantes, mientras que el uruguayo ha destacado por su explosividad y capacidad para desequilibrar por las bandas.

Otro jugador que dejó huella importante en este periodo es Julián Quiñones, quien acumuló 23 goles antes de su salida. Su potencia física y contundencia frente al arco fueron claves en momentos decisivos, consolidándose como una de las figuras más influyentes durante su estancia en el club.

Julián Quiñones se sobrepone a error arbitral y brilla con gol en su debut en América | MIGUEL PONTÓN

Por su parte, el mediocampista chileno Diego Valdés también tuvo un rol determinante en el ataque, aportando 18 goles desde su posición. Su visión de juego y llegada desde segunda línea han complementado a la perfección el funcionamiento ofensivo del equipo.

Consistencia en diversas posiciones en la era Jardine

De acuerdo con datos de apuntoe1916, estas cifras reflejan la consistencia de un plantel que ha sabido diversificar sus fuentes de gol. No se trata únicamente de un delantero enrachado, sino de un sistema que potencia a múltiples jugadores en zona ofensiva.

André Jardine, entrenador del América, en el TSM Corona, previo al partido ante Santos Laguna del Clausura 2026 | MEXSPORT

El impacto colectivo ha sido evidente en los resultados, con un América que constantemente figura entre las mejores ofensivas del campeonato. La mano de Jardine se percibe en la movilidad, presión alta y generación constante de oportunidades, factores que han permitido maximizar el rendimiento individual de sus atacantes.