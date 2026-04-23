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Futbol

‘Es un técnico muy capaz’: Topo Valenzuela sobre Miguel Herrera y su gestión dentro y fuera de la cancha

El capitán del América, Henry Martín, volvió a los entrenamientos con el club y se alista para la Liguilla
Aldo Martínez
Aldo Martínez 13:18 - 23 abril 2026
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El ex defensor americanista aseguró que las cualidades del técnico mexicano son más tácticas que motivaciones

Miguel Herrera es sin duda uno de los técnicos más destacados dentro del futbol mexicano, no solo por su ímpetu dentro y fuera de la cancha, sino también por su trayectoria que lo ha posicionado como uno de los más respetados dentro de la Liga MX, escenario que tiene claro Juan Carlos el ‘Topo’ Valenzuela.

Miguel Herrera y Juan Carlos Valenzuela en Liga MX | IMAGO7

‘Es más por lo que hace en la cancha’

 A través del programa de LOS DEL AME de RÉCORD, el dos veces ganador de liga con América, Juan Carlos ‘Topo’ Valenzuela, reconoció la labor del técnico mexicano, asegurando que pese a su carácter, las grande cualidades de Miguel son a través de la pizarra, dejando un escenario ‘cómodo’ para sus futbolistas.

Miguel es un director técnico que sabe más dentro de la cancha que un gran motivador, un técnico por esencia debe saber llegarle a un jugador para convencerlo, pero no creo que base su éxito en motivar al jugador, su éxito y forma de trabajar es dentro de la cancha”, declaró el Topo.
Miguel Herrera. yJuan Carlos Valenzuela en Tijuana | IMAGO7

El defensor mexicano, líder en la defensa de los campeonatos del Clausura 2013 y Apertura 2014 aseguró que el trabajo del Piojo dentro del vestuario también es muy importante, sabiendo gestionar las distintas situaciones extra cancha que pueden llegar a afectar en el terreno de juego.

Uno como jugador es muy complicado y como entrenador debes saber gestionar a mexicanos consolidados, él lo hacía muy bien, lo de Miguel es saber gestionar dentro de la cancha y fuera”, añadió Valenzuela. 
Juan Carlos Valenzuela en América | IMAGO7

¿Cómo fue la etapa de Valenzuela y Miguel Herrera en América?

El Topo llegó en el año de 2009 al club América, plantel que vivía una ‘crisis’ de la cual no podían levantarse, perdiendo una generación de jugadores hasta la llegada de Miguel Herrera en 2012, trayendo un grupo de nuevos futbolista y consolidando a los que se quedaron.

En el Clausura 2013, Herrera y Valenzuela fueron parte del plantel que derrotó al Cruz Azul en aquella inolvidable noche del 26 de mayo del 2013 y para el Apertura 2014, Valenzuela aún formaba parte del club pese a la salida del Piojo, siendo sustituido por Antonio ‘Turco’ Mohamed.

América 2013 | IMAGO7
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