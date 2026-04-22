¿Provocación? Jugador de León estalla tras cruce con César Ramos luego de derrota contra América

El arbitraje de la Liga MX se ha robado los reflectores jornada tras jornada en el Clausura 2026 y este martes le tocó al mundialista César Ramos Palazuelos. Junto con Katia Itzel García, el silbante sinaloense fue incluido en la lista de árbitros centrales que la FIFA eligió en la Copa del Mundo 2026, pero a menos de dos semanas del inicio del certamen, se puso a sí mismo en el centro de la polémica luego del partido entre León y América.

El compromiso en el Estadio Nou Camp en el marco de la Jornada 16 era clave para ambos equipos en su búsqueda por un boleto a la Liguilla. Sin embargo, finalizó con controversia por una supuesta mano dentro del área que le dio la oportunidad a los azulcremas de ganar desde los once pasos, luego del buen cobro de Alejandro Zendejas al minuto 77.

César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

La Fiera, que en el primer tiempo se recuperó de una diferencia de dos goles, no pudo repetir la hazaña y con la derrota quedó al borde de la eliminación, situación que inevitablemente provocó los reclamos contra Ramos Palazuelos y el cuerpo arbitral. Por si fuera poco, el central -ya finalizado el juego- tuvo una extraña interacción con Iván Moreno, quien se molestó de forma evidente con el silbante.

¿Qué pasó entre César Ramos e Iván Moreno?

En un video que compartió la exjugadora de León en la Liga MX Femenil, Leticia Vázquez, se observa a los jugadores de León reunidos en el centro del campo al final del partido y en ese momento Ramos Palazuelos se acerca. Aunque no se distingue el movimiento de sus labios, se ve un gesto de su cabeza hacia Iván Moreno, quien estaba parado con las manos en la cintura y viendo al césped.

César Arturo Ramos en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Apenas se aleja el silbante, el defensa lateral se enderezó y se volteó molesto para reclamar algo a César Ramos, quien no se inmutó más y siguió caminando con sus abanderados. Abraham Villegas Maciel intervino para detener a Moreno Füguemann, quien amagó con acercarse al árbitro central. Quien sí llegó para reclamar fue un integrante del cuerpo técnico esmeralda, quien se llevó la tarjeta roja.

Comisión de arbitraje no se ha posicionado

De momento, ni la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ni León han sacado un comunicado sobre lo ocurrido. Habrá que esperar hasta que concluya la Jornada 16 este miércoles y una vez que se hagan las designaciones de la Jornada 17 para saber si Ramos Palazuelos recibirá algún tipo de sanción o si será designado a algún compromiso.