"No se admite ningún tipo de discriminación": Jardine responde a supuestos insultos racistas de Henry Martin

La pelea que se desató entre jugadores de América y Toluca en la pasada Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX se llevó los reflectores el fin de semana e incluso varios días después, ya con la Fecha 16 en disputa, todavía es tema de discusión. Así lo demostró André Jardine, quien después de la victoria 2-3 contra León nuevamente respondió a cuestionamientos sobre lo ocurrido contra los Diablos Rojos.

En específico, el brasileño habló sobre la situación de Henry Martin. El delantero se encontró con Helinho, cuya expulsión desencadenó la bronca en el campo del Estadio Banorte, y ambos se hicieron de palabras y empujones. El brasileño, posteriormente, denunció que fue víctima de racismo en el coloso de Santa Úrsula, y aunque no señaló al jugador azulcrema, en redes sociales hubo mucha especulación.

Sin embargo, para el técnico de Coapa está claro que si hubo racismo contra el atacante de Toluca, llegó directamente desde los aficionados y no por parte de alguno de sus futbolistas. "El América y nosotros desde adentro estamos muy atentos de combatir cualquier tipo de discriminación, te aseguro con toda la certeza de que no va nunca a partir de ningún jugador ni de ningún integrante del club porque aquí no se admite ningún tipo de discriminación".

Helinho y Alejandro Zendejas en la bronca en de América y Toluca en el Estadio Banorte | MEXSPORT

"Lo lamento por Helinho por las redes sociales están sufriendo algo importante, fue mi jugador en Brasil, lo quiero", declaró Jardine, quien fue un poco más allá y consideró que los problemas comenzaron por la negativa de salir de la cancha. "Se perdió un poco, sus acciones fueron erradas a partir de la expulsión, creo que fue el principal responsable de toda la confusión porque no quería salir (del campo), estaba intentando generar otra expulsión".

André Jardine respaldó a Henry Martin y pidió no especular

Por otra parte, el técnico brasileño pidió que no se haga más ruido de situaciones que son solo rumores y especulación. "Las sanciones ahí están, pero que por favor no se hable en la prensa, que tengan la responsabilidad de no colocar palabras en la boca de ningún jugador. Ya me enteré que algo así está pasando y eso sí nos molesta porque deben tener la responsabilidad de no provocar cosas como éstas".

"Lo que representa Henry como capitán, como jugador, referente de este club, cualquier crítica debe tener una prueba para hablar cualquier cosa de este chico, entonces les pido por favor que sean responsables con sus opiniones y con los hechos para no empeorar una situación que ya es lamentable por cualquier tipo de discriminación", declaró Jardine.

Jugadores de América y Toluca en la bronca en el Estadio Banorte | MEXSPORT

Brian Rodríguez jugó enfermo ante León

Por otra parte, Jardine aseguró que para el compromiso contra la Fiera, Brian Rodríguez no estaba al cien por ciento físicamente, pero que hizo un importante esfuerzo por el grupo. "Valorar mucho la victoria, una plaza que siempre es muy complicada, sobre todo en este momento, venimos de un partido muy desgastante contra Toluca".

"Dourado no estaba en condiciones de empezar, igual Sebastián Cáceres, valorar también a Brian Rodríguez que jugó con fiebre, consiguió sustentar el tiempo que ha tenido porque no tenía condiciones para iniciar el partido, pero sabíamos la importancia, entonces cuando sumas todas estas cosas tienes que valorar mucho los tres puntos", finalizó.