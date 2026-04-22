América recupera a Dagoberto Espinoza: el 'refuerzo' inesperado para la Liguilla 2026

América está cerca de asegurar su boleto a Liguilla. Para esa instancia, André Jardine tendría un ‘refuerzo’ importante en su plantel. A pesar de que Israel Reyes no estaría disponible por irse a la concentración de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, las Águilas podrían sumar a un jugador importante, el cual podría reemplazar la baja del defensor mexicano.

Se trata de Dagoberto Espinoza, defensa de 22 años formado en Coapa, quien apunta a estar disponible para la Fase Final del Clausura 2026. Y aunque el zaguero tiene más de seis meses sin actividad debido a una lesión, su regreso a las canchas podría aportarle solidez defensiva al equipo de André Jardine, en una zona del campo en la cual han tenido varias dudas a lo largo de este semestre.

Dagoberto Espinoza l IMAGO7

¿POR QUÉ DAGOBERTO ESPINOZA NO HA JUGADO DURANTE ESTE CLAUSURA 2026?

En el Apertura 2025, Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de gravedad. Mientras disputaba una jugada de rutina, el defensor sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda tras un ‘mal paso’, lo cual lo ha mantenido alejado de las canchas por más de seis meses.

¿HACE CUÁNTO NO JUEGA DAGOBERTO ESPINOZA?

Dicha lesión ocurrió en la Jornada 9 del Apertura 2025 ante Rayados, encuentro que se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2025. Desde ese momento, ‘Dago’ se ha ausentado en el primer equipo, por lo que lleva más de siete meses sin jugar y exactamente 213 días sin tener un minuto con el primer equipo.

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez | IMAGO7

En ese lapso, Espinoza se ha perdido 31 partidos de las Águilas en todas las competencias, es decir, el resto del Apertura 2025, las 15 Jornadas del Clausura 2026 y la actual edición de la CONCACAF Champions Cup. Sin embargo, Dagoberto está cada vez más cerca de regresar a las convocatorias de André Jardine.

¿CUÁNDO REGRESARÁ DAGOBERTO ESPINOZA CON AMÉRICA?

Luego de su proceso de recuperación y rehabilitación, Dagoberto Espinoza lleva aproximadamente un mes entrenándose con el primer equipo. Aunque fue incorporándose gradualmente con el resto del plantel, el lateral lleva ya dos semanas bajo las órdenes de André Jardine ya sin restricciones. Por lo tanto, se espera que su regreso no tarde más de dos semanas.

Para el duelo de este martes ante León, el defensor no fue convocado por el estratega brasileño. Sin embargo, es probable que el lateral pueda estar disponible este sábado para el duelo de Jornada 17 entre América y Atlas en el Estadio Banorte. En caso de no estar ese fin de semana, es casi seguro que Dago podría reaparecer en la Liguilla del futbol mexicano.

Dagoberto Espinoza en partido ante Atlas l IMAGO7

DAGOBERTO ESPINOZA, ¿UNA SOLUCIÓN PARA ANDRÉ JARDINE EN LA BANDA DERECHA?

Previo a su lesión, Dagoberto Espinoza ya se había consolidado como el lateral derecho titular de América. En todos los partidos que disputó en ese Apertura 2025, el defensor mexicano fue titular en cada uno de ellos. A raíz de su lesión, esa banda ha tenido serios inconvenientes para las Águilas, pues los jugadores que ‘naturalmente’ podrían suplirlo, no ha terminado de convencer.