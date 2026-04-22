¡Polémica! América y el controversial penal con el que venció a León

El duelo entre León y América, correspondiente a la Jornada 16, prometía ser el platillo fuerte de la jornada doble y no decepcionó. Sin embargo, lo que pudo ser recordado como una de las remontadas más vibrantes del torneo terminó sellado por una decisión arbitral que encendió el debate en la Liga MX.

León vs América | IMAGO7

POLÉMICO PENAL A FAVOR DE AMÉRICA

El encuentro comenzó con un dominio abrumador de las Águilas, que apenas en los primeros compases del partido ya lucían una ventaja de 0-2. No obstante, la mística del Estadio León se hizo presente; los Esmeraldas reaccionaron con garra y lograron emparejar los cartones 2-2, devolviendo la incertidumbre y el espectáculo a la tribuna.

Cuando el partido se encontraba en su punto más álgido, una jugada fortuita cambió el destino del marcador al minuto 72.

✋🏼 ¡MANO DE LEÓN! ¡PENAL PARA AMÉRICA!



César Arturo Ramos revisa el VAR y marca una mano de Ismael Díaz. 🔥



¿Es mano o es error del árbitro central? El @RusoEl23 no está convencido. pic.twitter.com/D3mCE4Plhk — FOX (@somos_FOX) April 22, 2026

LA INTERVENCIÓN DEL VAR

Tras un tiro de esquina ejecutado por Alejandro Zendejas, el brasileño Dourado conectó un cabezazo que terminó impactando en el brazo de Ismael Díaz. Aunque el juego continuó de manera natural, el llamado del VAR interrumpió el ritmo del partido.

César Arturo Ramos Palazuelos, tras una breve revisión en el monitor, determinó la pena máxima. La decisión desató las críticas por dos factores clave: la posición del defensor, ya que Díaz se encontraba de espaldas al esférico al momento del impacto, y una posible mano previa de Dourado que no fue considerada como infracción por el cuerpo arbitral.

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GOL CON SABOR A LIGUILLA

Pese a los reclamos del conjunto local, Alejandro Zendejas asumió la responsabilidad desde los once pasos. Con un cobro sereno y colocado al poste derecho, engañó a Óscar García para poner el 3-2 definitivo.

Con este resultado, el América asegura puntos vitales en su lucha por la clasificación directa a la Liguilla, mientras que León se queda con el sabor amargo de una derrota condicionada por la interpretación del reglamento.