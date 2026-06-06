Historia de los Mundiales: Corea-Japón 2002; el Mundial de las sorpresas, la polémica y la redención de Ronaldo

La Copa del Mundo de 2002 quedó grabada para siempre en la historia del futbol como un torneo que rompió paradigmas. Disputada en Corea del Sur y Japón, representó la primera ocasión en que la máxima fiesta del balompié se celebró en territorio asiático y también la primera vez que dos países compartieron la organización de un Mundial.

El certamen estuvo marcado por resultados inesperados desde la fase de grupos. La vigente campeona, Francia, quedó eliminada sin marcar un solo gol, mientras que Argentina también se despidió prematuramente. Estas sorpresas abrieron el camino para selecciones que jamás habían protagonizado una actuación de semejante magnitud.

Ronaldo festeja un gol con Brasil en el Mundial de 2002 | AP

La revelación

La gran revelación fue la selección de Senegal. En su debut mundialista derrotó 1-0 a Francia y posteriormente alcanzó los Cuartos de Final, convirtiéndose en una de las historias más memorables del torneo. Por su parte, Turquía sorprendió al mundo al llegar hasta las Semifinales, donde terminó ocupando el tercer lugar tras vencer a Corea del Sur.

La polémica

Sin embargo, el recorrido de los surcoreanos estuvo rodeado de una enorme controversia. En los Octavos de Final eliminaron a Italia en un encuentro marcado por decisiones arbitrales cuestionadas, incluyendo un gol anulado a los europeos y una expulsión polémica. La situación se repitió en los Cuartos de Final ante España, cuando dos anotaciones españolas fueron invalidadas en acciones que todavía generan debate entre aficionados y especialistas.

La inauguración del Mundial de Corea-Japón 2002 | MEXSPORT

Al final, la calidad de Brasil terminó imponiéndose. La Verdeamarela avanzó con paso perfecto y derrotó 2-0 a Alemania en la Final disputada en Yokohama. Con aquella victoria conquistó su quinto campeonato mundial, una marca que continúa siendo récord en la historia del futbol. Por su parte, México se despidió en Octavos de Final en una sorpresiva derrota 2-0 ante Estados Unidos.

La figura; Ronaldo Nazário

La máxima figura del torneo fue Ronaldo Nazário quien tuvo su redención. Cuatro años antes había vivido uno de los episodios más difíciles de su carrera durante la Final de Francia 1998, cuando problemas físicos y un misterioso malestar previo al partido marcaron la derrota brasileña ante los anfitriones.

En Corea-Japón 2002 encontró la redención absoluta. Ronaldo anotó ocho goles en siete partidos para convertirse en el máximo goleador del Mundial. Además, marcó los dos tantos de la Final contra Alemania, guiando a Brasil hacia el pentacampeonato y consolidándose como una de las leyendas más grandes en la historia de las Copas del Mundo.

Felipe Ramos Rizo expulsa a Ronaldinho en Corea-Japón 2002. l MEXSPORT

Los números del Mundial 2002

Campeón: Selección de Brasil.

Subcampeón: Selección de Alemania.

Tercer lugar: Selección de Turquía.

Cuarto lugar: Selección de Corea del Sur.

Partidos disputados: 64.

Selecciones participantes: 32.

Goles anotados: 161.

Promedio de goles por partido: 2.52.

Máximo goleador: Ronaldo Nazário con 8 anotaciones.

Mejor jugador joven: Landon Donovan.

Primer Mundial celebrado en Asia.

Primer Mundial organizado por dos países anfitriones.

Brasil conquistó su quinto título mundial, ampliando su récord histórico.

Senegal alcanzó los Cuartos de Final en su debut mundialista.

Turquía logró la mejor actuación de su historia al terminar en tercer lugar.