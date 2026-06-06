Historia de los Mundiales: Corea-Japón 2002; el Mundial de las sorpresas, la polémica y la redención de Ronaldo
La Copa del Mundo de 2002 quedó grabada para siempre en la historia del futbol como un torneo que rompió paradigmas. Disputada en Corea del Sur y Japón, representó la primera ocasión en que la máxima fiesta del balompié se celebró en territorio asiático y también la primera vez que dos países compartieron la organización de un Mundial.
El certamen estuvo marcado por resultados inesperados desde la fase de grupos. La vigente campeona, Francia, quedó eliminada sin marcar un solo gol, mientras que Argentina también se despidió prematuramente. Estas sorpresas abrieron el camino para selecciones que jamás habían protagonizado una actuación de semejante magnitud.
La revelación
La gran revelación fue la selección de Senegal. En su debut mundialista derrotó 1-0 a Francia y posteriormente alcanzó los Cuartos de Final, convirtiéndose en una de las historias más memorables del torneo. Por su parte, Turquía sorprendió al mundo al llegar hasta las Semifinales, donde terminó ocupando el tercer lugar tras vencer a Corea del Sur.
La polémica
Sin embargo, el recorrido de los surcoreanos estuvo rodeado de una enorme controversia. En los Octavos de Final eliminaron a Italia en un encuentro marcado por decisiones arbitrales cuestionadas, incluyendo un gol anulado a los europeos y una expulsión polémica. La situación se repitió en los Cuartos de Final ante España, cuando dos anotaciones españolas fueron invalidadas en acciones que todavía generan debate entre aficionados y especialistas.
Al final, la calidad de Brasil terminó imponiéndose. La Verdeamarela avanzó con paso perfecto y derrotó 2-0 a Alemania en la Final disputada en Yokohama. Con aquella victoria conquistó su quinto campeonato mundial, una marca que continúa siendo récord en la historia del futbol. Por su parte, México se despidió en Octavos de Final en una sorpresiva derrota 2-0 ante Estados Unidos.
La figura; Ronaldo Nazário
La máxima figura del torneo fue Ronaldo Nazário quien tuvo su redención. Cuatro años antes había vivido uno de los episodios más difíciles de su carrera durante la Final de Francia 1998, cuando problemas físicos y un misterioso malestar previo al partido marcaron la derrota brasileña ante los anfitriones.
En Corea-Japón 2002 encontró la redención absoluta. Ronaldo anotó ocho goles en siete partidos para convertirse en el máximo goleador del Mundial. Además, marcó los dos tantos de la Final contra Alemania, guiando a Brasil hacia el pentacampeonato y consolidándose como una de las leyendas más grandes en la historia de las Copas del Mundo.
Los números del Mundial 2002
Campeón: Selección de Brasil.
Subcampeón: Selección de Alemania.
Tercer lugar: Selección de Turquía.
Cuarto lugar: Selección de Corea del Sur.
Partidos disputados: 64.
Selecciones participantes: 32.
Goles anotados: 161.
Promedio de goles por partido: 2.52.
Máximo goleador: Ronaldo Nazário con 8 anotaciones.
Mejor jugador joven: Landon Donovan.
Primer Mundial celebrado en Asia.
Primer Mundial organizado por dos países anfitriones.
Brasil conquistó su quinto título mundial, ampliando su récord histórico.
Senegal alcanzó los Cuartos de Final en su debut mundialista.
Turquía logró la mejor actuación de su historia al terminar en tercer lugar.
A más de dos décadas de distancia, Corea-Japón 2002 sigue siendo recordado como uno de los Mundiales más singulares de todos los tiempos: una mezcla de hazañas inesperadas, polémicas arbitrales, nuevas potencias emergentes y la inolvidable redención de Ronaldo, quien transformó una de las mayores decepciones de su carrera en una de las actuaciones más icónicas que se recuerden en una Copa del Mundo.