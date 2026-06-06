Historia de los Mundiales: Alemania 2006, el renacimiento de Italia

Contrario a su fama de potencia futbolística, Italia llegó al Mundial Alemania 2006 con un bajo perfil, en el lugar 13 del último ranking oficial de la FIFA previo al inicio de la competencia, detrás incluso de México y Estados Unidos y con su Liga local envuelta en amaños de partidos.

Este escándalo salió a luz apenas un mes antes del evento teutón al destaparse una red de managers de Juventus, Milan, Reggina, Lazio y Fiorentina quienes seleccionaban árbitros que fuesen favorables a su causa. La trama acabó con 'La Vecchia Signora' en la Serie B y los demás castigados con puntos de descuento en la clasificación general.

Italia contra Australia, en el Mundial de Alemania 2006. l MEXSPORT

La Squadra Azzurra logró abstraerse del ruido externo y con cuatro elementos de la Juve y seis del Milan, encaró el Mundial, donde avanzó hasta la Final, la sexta de su historia, con cinco triunfos, un empate y únicamente una anotación en contra, el autogol de Cristian Zaccardo.

Alessandro del Piero le anota a Alemania en 2006. l AFP

Del otro lado, Francia arribó a tierras alemanas con la penosa etiqueta de ser el peor Campeón defensor, ya que luego de su título en 1998, fue eliminada de Corea-Japón 2002 en la primera fase y sin goles a favor. En Alemania 2006, su camino fue ascendente, acompañado de sufrimiento y rumores de un vestuario dividido, víctima del fanatismo a las ciencias ocultas, la astrología y el esoterismo de su timonel Raymond Domenech.

Reedición de la Final de la Euro 2000

La Final de 2006 fue la reedición del último encuentro de la Euro 2000, en Rotterdam, donde Francia empató en el descuento y en la prórroga un 'gol de oro' de David Trezeguet les otorgó el trofeo. Esta vez los azzurris eran favoritos, pero los recitales de Zinedine Zidane ante España y Brasil, y la jetatura de seis cotejos consecutivos sin caer ante Italia, habían convertido a los galos en serios aspirantes a la corona.

Francia se adelantó al 7', con un penalti a lo Panenka de 'Zizou' para batir arrogantemente a Buffon con un balón que pegó en inferior del travezaño y rebotó dentro de la portería. El mago anciano, quien había anunciado que este sería su último encuentro.

Zinedine Zidane anota de penalti en la Final de Alemania 2006. l AFP

Los italianos reaccionaron rápido y 12 minutos después empataron en un tiro de esquina, con cabezazo de Marco Materazzi . Curiosamente ambos anotadores serían manejados por el destino como marionetas de la obra que se escribiría más adelante en una paridad que se mantuvo hasta la prórroga.

Marco Materazzi le anota a Francia, en la Final de Alemania 2006. l AFP

Un triste final para Zidane

Ya en el tiempo extra, al 110', tras una jugada intrascendente en campo azzurri, todas las miradas del Olympiastadion de Berlín se congelaron hacia dos jugadores. Zidane y Materazzi se enfrascaron en un duelo verbal hasta que el astro francés puso fin a la discusión utilizando como arma blanca la cabeza y golpeó fuertemente el pecho del zaguero italiano, quien cayó al césped quejándose de dolor.

Zinedine Zidane golpea a Marco Materazzi, en Alemania 2006. l AFP

El árbitro Elizondo, quien no se había percatado del suceso detuvo el partido y consultó al cuarto oficial, Medina Cantalejo, después se aproximó al '10' galo y le mostró la tarjeta roja, con ello la provocación de Materazzi logró lo que España, Brasil y Portugal no pudieron, retirar a Zidane en medio de la sombra. Irónicamente 'Zizou' se llevó el Balón de Oro al mejor jugador del certamen.

“No lo provoqué, respondí verbalmente a una provocación. Ambos hablamos y no fui el primero. Lo agarré de la playera ¿Pero acaso no es una provocación decir ‘si quieres mi playera te la daré después’?”, relató Materazzi meses después a la Gazzetta dello Sport. “Le conteste a Zidane que prefería a su hermana, es la realidad”, finalizó.

Italia, infalible en penaltis y se lleva el Tetra

En la tanda de penaltis, los italianos fueron infalibles y acertaron sus cinco cobros, el francés Trezeguet, el héroe de Rotterdam seis años atrás, ahora fue el villano al fallar el único de los nueve lanzamientos. Luego del último cobro de Fabio Grosso, se desató la fiesta azzurri sobre el césped del mítico Olímpico de Berlín. El capitán italiano, Fabio Cannavaro, en su partido 100 con Italia levantó la Copa y la Squadra Azzurra limpió en la cancha, de la mejor manera posible, la dañada imágen de su Calcio, tal y como hizo en España 82, cuando en 1980 Milan y Lazio fueron descendidos a segunda división y Paolo Rossi, futuro Campeón de goleo de la justa ibérica, castigado con dos años por apuestas ilegales.

Fabio Cannavaro besa la Copa FIFA, en Alemania 2006. l AFP

Esta victoria volvió a demostrar que Italia es uno de los colosos eternos del futbol mundial.

La figura: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane fue la figura indiscutible de Alemania 2006 gracias a su magistral liderazgo en el campo, actuaciones individuales deslumbrantes como su recital ante Brasil y su capacidad para cargar con el peso de una selección francesa en su 'último baile' como profesional. Su influencia le valió ganar el Balón de Oro del torneo.

Zinedine Zidane, contra Brasil, en Alemania 2006. l MEXSPORT

Aunque Francia comenzó la fase de grupos con dudas y un funcionamiento irregular, Zidane tomó las riendas del equipo en las fases de eliminación directa. Con 34 años de edad y tras haber salido de su retiro internacional, 'Zizou' asumió el rol de mariscal de campo.

Sus números en Alemania 2006: Juegos: 6

Juegos titular: 6

Jugos completos: 5

Minutos: 560

Goles: 3

Tarjetas amarillas: 3

Tarjetas rojas: 1

Curiosidades de Alemania 2006

El árbitro argentino Horacio Elizondo pasó a la historia en ser el primer silbante en pitar la inauguración , el Alemania 4-2 Costa Rica, y la Final en una misma justa.

En el empate de Suecia 2-2 Inglaterra , de la Primera Fase, el sueco Marcus Allback anotó de remate con la cabeza al minuto 51 el gol dos mil en la historia de los Mundiales.

Suiza se convirtió en el primer equipo de la historia en ser eliminado sin recibir goles , los helvéticos empataron con Francia (0-0), derrotaron a Togo (2-0) y Corea del Sur (2-0), en Primera Fase y en Octavos fueron eliminados, tras igualar sin tantos y caer en penaltis ante Ucrania.

El partido entre Holanda y Portugal se tranformó en el más violento de la historia de los Mundiales, el árbitro ruso Valentin Ivanov amonestó a 16 jugadores y expulsó a cuatro , los holandeses Boulahrouz y Van Bronckhorst y los portugueses Costinha y Deco.

Alemania 2006 significó el debut en Copas del Mundo, de las dos máximas figuras del futbol en los últimos años: Lionel Messi (Argentina) y Cristiano Ronaldo (Portugal). La Pulga jugó tres partidos y marcó un gol; mientras que CR7, anotó un tanto, en en seis cotejos. Ambos dispuatrán su sexto Mundial en 2026.

Las fechas

7 de julio de 2000 Designación de la sede

9 de diciembre de 2005 Sorteo final

9 de junio de 2006 Partido inaugural

9 de julio de 2006 Partido Final

Los números de la Copa