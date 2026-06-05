Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional en la inauguración de la Copa del Mundo

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 continúa y una semana de que se lleve a cabo el partido inaugural, se han dado a conocer más detalles sobre la ceremonia inaugural que marcará el inicio del torneo más importante del futbol internacional.

Uno de los anuncios más destacados es la participación del cantante mexicano Alejandro Fernández, quien será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La confirmación de la participación de Alejandro Fernández fue realizada por Jurgen Mainka, director general de la oficina de la FIFA en México, durante una presentación relacionada con la logística y organización del evento.

El intérprete, conocido como “El Potrillo”, será una de las figuras principales de la ceremonia previa al encuentro inaugural, un momento que tradicionalmente reúne elementos culturales y musicales representativos del país anfitrión.

Alejandro Fernández estará en el Partido Inaugural en el Mundial | AFP

Alejandro Fernández encabezará un momento importante de la ceremonia

La interpretación del Himno Nacional Mexicano por parte de Alejandro Fernández se realizará minutos antes del silbatazo inicial del encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, partido que abrirá oficialmente las actividades del Mundial 2026.

Además de participar en este acto protocolario, el cantante formará parte del espectáculo artístico preparado para la ceremonia inaugural. La FIFA y los organizadores han confirmado la presencia de diversos artistas nacionales e internacionales que acompañarán el evento.

Tras darse a conocer la noticia, Alejandro Fernández compartió un mensaje en sus redes sociales para expresar su entusiasmo por formar parte del evento. El artista señaló que representa un honor participar en una celebración de alcance global y tener la oportunidad de representar a México ante millones de personas.

Alejandro Fernández será parte de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo | AFP

Entre los nombres anunciados se encuentran Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, quienes integrarán el programa musical diseñado para celebrar el arranque de la justa mundialista.

La presencia de estos artistas busca ofrecer una muestra de la diversidad musical y cultural que caracteriza a México, país que volverá a ser sede de una Copa del Mundo después de haber albergado las ediciones de 1970 y 1986.