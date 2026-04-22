¡Vuelan a Liguilla! América vence a León y amarra virtualmente su lugar a la 'Fiesta Grande'

Vuelan a Liguilla. Por segundo partido consecutivo, América ganó y virtualmente está clasificado a la Fase Final del Clausura 2026. Con goles de Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Erick Sánchez, las Águilas derrotaron 2-3 a León y sumaron tres puntos importantes en la lucha por llegar a la Liguilla. Con 25 puntos y en sexto lugar, luego de estas dos victorias seguidas los dirigidos por André Jardine estarán nuevamente dentro de los ocho mejores.

América vs León | IMAGO7

FRENÉTICO PRIMER TIEMPO

Ya en el partido, las Águilas se pusieron al frente en el marcador muy rápido. Apenas al minuto 3, Brian Rodríguez realizó una gran jugada individual por la banda izquierda. Tras driblar a Valentin Gauthier en dos ocasiones, el ‘Rayito’ remató de zurda a primer poste y aunque Oscar García atajó, no desvió el balón de manera correcta y los de Coapa se pusieron 0-1 arriba en la pizarra.

Tras el primer tanto, América siguió con el dominio en el terreno de juego y no tardó en aumentar su ventaja. Al 12’, los dirigidos por André Jardine comenzaron una de sus mejores jugadas en lo que va del torneo. Tras una serie de más de 15 pases, Alejandro Zendejas condujo frente al área y abrió la esférica para Cristian Borja, quien se apoyó con Erick Sánchez. Sin marca y al borde del área rival, ‘Chiquito’ remató con potencia y la puso en el ángulo para así anotar el 0-2.

América vs León | IMAGO7

Ya con dos goles de ventaja, América encontraba espacios en ataque suficientes para contragolpear. Incluso, en una transición a velocidad estuvieran cerca de marcar el tercero, pues otra vez Brian Rodríguez realizó una gran jugada individual, pero Isaías Violante dejó pasar la oportunidad, pues su tiro a segundo poste se fue apenas a un lado.

Pero al primer tiempo aún le queda tiempo y La Fiera reaccionó de manera correcta. Al minuto 37, tras un pase de Rodrigo Echeverría desde el lado derecho, Diber Cambindo tomó el balón y remató a portería. A pesar de que Israel Reyes estuvo cerca de detener el intento con la mano, el balón no perdió el rumbo y se fue al fondo de las redes, para que así el marcador se pusiera 1-2. Y cuando parecía que así se irían al descanso, llegó un tanto más.

Ya en tiempo de compensación, Fernando Beltrán anotó un golazo desde fuera del área, para que así León empatara a dos goles justo antes del medio tiempo. Ya para la segunda mitad, ambos estrategas realizaron modificaciones en busca de conseguir los tres puntos que los acercaran más a la Fase Final del Clausura 2026. Esta parte complementaria fue más pareja, pero una jugada controversial terminó por inclinar el juego.

León vs América | MEXSPORT

AMÉRICA LO GANA DESDE EL PUNTO PENAL

Al minuto 75, luego de un balón aéreo dentro del área, César Arturo Ramos marcó penalti a favor del América por una mano de un defensor de León, la cual fue confirmada en el VAR. Desde el manchón, Alejando Zendejas hizo efectiva la pena máxima y puso el 2-3 definitivo que le dio el triunfo a los de Coapa.