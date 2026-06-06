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Futbol

¡Todo listo! Estadio Ciudad de México recibe aval de la FIFA

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:45 - 06 junio 2026
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La cancha del Banorte recibió todas las autorizaciones para ser sede mundialista

A menos de una semana de que la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica se enfrenten en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, la cancha del Estadio Ciudad de México por fin recibió todo lo necesario para albergar su tercer mundial.

Panorámica de la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Panorámica de la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Qué trabajos realizó el Estadio Ciudad de México?

Desde el segundo semestre del 2024 hasta inicios de junio de 2026, el coloso de Santa Úrsula ha sido acreedor a una serie importante de cambios; desde lo estructural hasta lo deportivo.

Arrancando con nuevas butacas, nuevas zonas presentes y una área VIP, el recinto de la Ciudad de México se mostró al mundo como una renovada versión de la cultura futbolistica en la capital mexicana.

Afición mexicana en el Estadio Banorte | MEXSPORT

Meses después, el trabajo se vio reflejado en la fachada del lugar, pues aunque se abrió al público para recibir en algunos partidos a las Águilas del América y a la Máquina de Cruz Azul, el recinto aún tenía algo más para ofrecer. Con lonas de color del patrocinador y múltiples pantallas en zonas exteriores, el antes llamado Estaido Azteca estaba listo superficialmente a menos de un mes del Mundial.

Finalmente, el último paso (y quizá más importante) llego a inicio del mes mundialista. Luego de extensas y duras jornadas, los jardineros del estadio más emblemático de México recibieron la aprobación de la FIFA, esto tras terminar de colocar el césped que solicitó el máximo aval del futbol mundial.

Estadio Banorte, América vs Toluca | IMAGO7

Los trabajos no solo dejaron un tapete verde híbrido en plenas condiciones, sino que también afianaron los detalles tecnológicos y de las zonas hospitality, esto con el fin de que la experiencia para los aficionados que visiten Santa Ursula vivan una experiencia de 'primer mundo'.

Ambiente mundialista

Con menos de siete días en la cuenta regresiva, la ciudad y todo el país se paralizan para recibir la tercer Copa del Mundo en territorio azteca, pues pese a la limitada cantidad de partidos concedidos, México promete ser la sede con mas 'fiesta' y ambiente futbolero durante el torneo más importante del balompié mundial.

El Estadio Azteca, en México 1986. l MEXSPORT
El Estadio Azteca, en México 1986 l MEXSPORT
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