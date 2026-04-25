¡Oficial! Ravens será el rival de Dallas en Brasil

La samba dejará de mover las caderas y comenzará a mover las cadenas con el anuncio del rival de los Dallas Cowboys para el juego en Brasil. La NFL confirmó a los Baltimore Ravens como los rivales de la Estrella Solitaria para el tercer juego internacional en el país sudamericano; primero en Río de Janeiro.

A través de un comunicado durante el segundo día del Draft 2026, la liga dio la tan ansiada noticia para todos los cariocas, que recibirán a las dos franquicias con los brazos abiertos en el Estadio Maracaná. En dicho anuncio, los dueños de ambos equipos mostraron su entusiasmo.

Estadio Maracaná | AP

"La expansión internacional de nuestro gran deporte ha sido maravillosa. Sudamérica es casa de algunos de los aficionados más pasionales de los deportes, incluidos los Ravens Flock de Brasil. Estamos ansiosos de jugar en el icónico Estadio Maracaná ante los Dallas Cowboys mientras la liga continúa interactuando con los aficionados alrededor del mundo", comentó Steve Bisciotti.

Por su parte, Jerry Jones, dueño y gerente general del Equipo de América, agregó lo siguiente: "Estamos muy honrados y felices de ser parte del primer juego en Río. Jugar en el legendario Estadio Maracaná ante los Ravens, frente a una gran base de aficionados, es muy especial para nosotros, para toda la organización y los millones de aficionados que tenemos".

¿Qué más dijo la NFL?

La liga también se expresó en la misma tónica, pero a través de Luis Martinez, gerente general de la NFL en Brasil. El directivo expresó su felicidad de llevar el partido al territorio carioca.

"Con los rivales listos, la emoción continúa por construir este juego histórico. Estamos ansiosos en darles la bienvenida a Ravens y Cowboys en Río y darles la experiencia de nuestros maravillosos aficionados", aseveró.

Jerry Jones en partido de Dallas Cowboys | AP

Los juegos de la NFL en Brasil

La emoción por la mejor liga del mundo en Brasil comenzó a más de 400 kilómetros de Río de Janeiro, específicamente en Sao Paulo. Los dos primeros juegos de Temporada Regular fueron entre los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles -victoria de las Águilas- y los Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers -victoria de los Cargadores-.