Draft NFL: los grandes ganadores y los que quedaron a deber en la primera ronda

GANADORES

New York Giants

Los Giants son uno de los grandes ganadores de este primer día en el Draft de la NFL 2026; llegaban como el único equipo con dos selecciones dentro de los primeros 10 picks y las aprovecharon. En el quinto puesto eligieron al LB de Ohio State, Arvell Reese, quien estaba presupuestado que se fuera en el segundo o tercer pick, pero sorpresivamente cayó hasta el quinto y John Harbaugh no lo dejó pasar. Reese corrió las 40 yardas en 4.46 segundos y reforzará una defensiva que el año pasado ya generó a los mariscales rivales, con nombres muy importantes como Brian Burns, Abdul Carter y Kayvon Thibodeaux. Está claro, New York no iba por linebacker en este pick, pero encontró a un talento diferencial y lo tomó de inmediato.

Arvell Reese llegando a los New York Giants | AP

Por su parte, en el décimo pick se llevaron a uno de los dos mejores tackles ofensivos de la generación, a Francis Mauigoa de Miami, otro jugador de impacto inmediato que ayudará a darle mayor protección a su mariscal de segundo año, Jaxson Dart.

Philadelphia Eagles y Howie Roseman

El General Manager de los Eagles se sigue consolidando como uno de los mejores de la NFL y ahora madrugó a los Steelers con el pick del receptor abierto Makai Lemon. Roseman sabía que Pittsburgh elegiría a Lemon en el puesto 21 y de inmediato negoció con los Cowboys para subir al 20 y tomarlo un pick antes, cuando los Steelers ya estaban en el teléfono con el jugador para indicarle que lo elegirían en el siguiente pick. Makai Lemon es un talento élite que será diferencial desde su primer año; junto con Carnell Tate, son los dos mejores receptores abiertos de esta generación.

Makai Lemon se unió a los Filadelfia Eagles | AP

Dallas Cowboys

Sí, por increíble que parezca, los Cowboys hicieron los movimientos y elecciones correctas. Subieron del puesto 12 al 11 para tomar al safety Caleb Downs de Ohio State, quien ganó en el 2025 el premio Jim Thorpe como el mejor defensivo secundario de la NCAA. Además, en el puesto 23 tomaron al ala defensiva Malachi Lawrence. Dos picks totalmente necesarios para fortalecer a la que fue una de las peores defensivas de la liga el año pasado.

Caleb Downs elegido por los Cowboys en el Draft 2026 de la NFL | AP

Cleveland Browns

El GM de los Browns, Andrew Berry, mantuvo su chamba el año pasado gracias al estupendo draft que realizó y hoy no fue la excepción. Con el pick nueve se llevaron al mejor tackle ofensivo de la clase, Spencer Fano, y con el 24 consiguieron a un WR diferencial en KC Concepción. Fano fue galardonado con el premio Outland como el mejor liniero interior de toda la NCAA, mientras que Concepción es un receptor sumamente infravalorado, que seguramente será titular desde el primer día en Cleveland y bien podría convertirse en una figura de la liga.

PERDEDORES

Fernando Mendoza y Jeremiyah Love

¿Pero cómo son perdedores el pick uno y tres del Draft? El talento está ahí, pero no el equipo que acompañe. Lamentablemente, Raiders y Cardinals no han sido capaces de arropar a sus grandes talentos. Love es un talento generacional y que tiene todas las características de convertirse en una estrella de la liga, pero tendrá que correr detrás de una pésima línea ofensiva y un caso muy similar es el de Fernando Mendoza, ya que la línea ofensiva de Las Vegas fue la peor el año pasado.

Ambos tienen una luz de esperanza; la de Mendoza es la llegada de un genio ofensivo como Klint Kubiak y que esa línea ofensiva se reforzó en agencia libre con el centro Tyler Linderbaum. Mientras que Love llega a un equipo sin mariscal de campo, pero con grandes piezas ofensivas como el TE Trey McBride y los WR Michael Wilson y Marvin Harrison.

Diego Pavia y Fernando Mendoza durante el NFL Combine | AP

New York Jets

Uno pensaría que con tres selecciones de primera ronda sería imposible tener un mal draft; sin embargo, los Jets desafían toda lógica. Con el segundo pick se llevaron a David Bailey, que realmente es un gran prospecto y puede ser relevante, pero su Combine dejó muchas dudas, principalmente en el ejercicio de cambios de dirección, en donde se vio lento y algo torpe. Pese a ello, es un pick que no debería fallar.

David Bailey es el pick número 2 del Draft 2026, llega a los Jets | AP

Sus siguientes picks fueron en el 16 y 30; en el primero tomaron al TE Kenyon Sadiq de Oregon y en el segundo al WR Omar Cooper Jr. de Indiana. Dos buenos jugadores, pero en posiciones en las que no pueden marcar una diferencia por sí solos. Estos Jets fueron una de las peores cinco líneas ofensivas el año pasado y su mariscal será Geno Smith, fácilmente uno de los peores QBs de toda la liga.

AJ Brown

Con la llegada de Makai Lemon a los Eagles, es prácticamente un hecho que el equipo de Philadelphia cortará o traspasará al que venía siendo su receptor principal en los últimos años. AJ Brown ha sido un auténtico dolor de cabeza por sus actitudes dentro y fuera del emparrillado, por lo que su salida es inminente. ¿Su próximo destino? Muy seguramente, New England.