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Futbol

'Chelito' Delgado quiere ver a Charly Rodríguez y Uriel Antuna en el futbol europeo

Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2023 de la Liga MX | MEXSPORT
Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2023 de la Liga MX | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:00 - 24 abril 2026
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El exjugador de Cruz Azul consideró que ambos tienen cualidades para jugar en el Viejo Continente

La Ligue 1 es un destino que los jugadores mexicanos deberían aventurarse a explorar. Así lo consideró César 'Chelito' Delgado, quien durante tres años jugo en el Olympique de Lyon, luego de salir de Cruz Azul en 2008 y antes de llegar a Rayados de Monterrey en 2011.

"Ojalá que podamos ver a un mexicano en la Liga 1, como en su momento Rafa Márquez, Memo Ochoa", declaró el rosarino en atención a los medios de comunicación, durante el Trophy Tour de la Ligue 1 de Francia que se transmite por FOX.

Chelito Delgado, exjugador de Cruz Azul y Rayados de Monterrey | MEXSPORT
Chelito Delgado, exjugador de Cruz Azul y Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Consideró que, aunque no cuenta con los reflectores como LaLiga o la Premier League, no deja de ser un torneo competitivo que da una importante oportunidad de crecimiento. "Me parece super importante que haya un mexicano en la liga francesa porque realmente te hace crecer".

"Es una liga super competitiva, a mí me tocó vivirlo en carne propia, me ayudó a crecer futbolísticamente", y destacó que si bien PSG suele dominar en territorio francés, hay muchos clubes que 'dan batalla', como en la actual temporada RC Lens.

Charly Rodríguez y Antuna tienen cualidades para jugar en Francia

Ante la pregunta expresa de qué futbolistas deberían probar suerte en la Ligue 1, Delgado Godoy señaló a Carlos Rodríguez y Uriel Antuna, quienes curiosamente fueron compañeros en Cruz Azul. "
Me encantaría poder ver a Charly Rodríguez, por ejemplo, porque tiene una técnica enorme. Después se va a tener que adaptar a la parte física, porque se corre mucho, se mete mucho".

"Un Antuna, también, que juega por afuera, que es un jugador rápido, que tiene dribling; no digo que potencia, pero tiene cómo para jugar en la Liga de Francia, y también me parece que hay muchos futbolistas que pueden jugar", opinó 'Chelito'.

Charly Rodríguez en partido con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Charly Rodríguez en partido con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Añadió que para ello es necesario que los jugadores tomen la iniciativa y se "arriesguen" a probar suerte en una liga desconocida. "Es cuestión de que se animen, como así yo fui en ese momento. Yo no fui sabiendo lo que era la Liga de Francia y me ayudó muchísimo para crecer futbolísticamente".

¿Qué opina 'Chelito' Delgado de la Ligue 1?

El argentino reiteró que, a pesar del dominio constante del PSG, la Primera División de Francia es una gran oportunidad de crecimiento, además de la posibilidad de jugar torneos de la UEFA, como la Champions League o la Europa League.

Uriel Antuna con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Uriel Antuna con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

"Es super competitivo, muy bueno para el crecimiento de cada uno. Hay muchos argentinos que juegan en la liga de Francia, ahora hay que buscar que vayan mexicanos. Sería muy atractivo para todos", y añadió que también es una liga en la cual la afición vive los partidos con mucha pasión.

"Me tocó jugar clásicos ahí y la verdad que se siente mucho la pasión de esos clásicos, donde me hacían recordar a la Argentina, porque llegábamos en el bus y se sentían los piedrazos en el bus, que no está bueno, pero bueno, son muy pasionales", finalizó.

Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT
Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT
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