Luis Miguel Salvador ve a ‘La Hormiga’ en Europa y a México dando el salto en 2026

Luis Miguel Salvador, directivo de Venados de la Liga de Expansión, el presente y proyección de Armando González, mejor conocido como ‘La Hormiga’, a quien ve con condiciones para dar el salto al futbol europeo en el corto plazo.

En entrevista con David Faitelson en el programa Faitelson sin Censura, el exdirectivo de Chivas resaltó el crecimiento del delantero y su capacidad para mantenerse en buen nivel.

Ve a ‘La Hormiga’ en Europa

Salvador destacó que el atacante no solo tuvo un buen torneo, sino que ha mostrado regularidad, un factor clave para pensar en su futuro.

El torneo pasado hizo muchos goles… y está teniendo un torneo espectacular. Te ilusiona que sea un jugador de largo plazo, no de un solo torneo

Armando González pateando un balón l MEXSPORT

Además, aseguró que su perfil encaja con el mercado internacional.

Sí, yo creo que sí lo veo en Europa… es un jugador muy atractivo por sus características y más cómo opera Chivas, va a tener esa visibilidad

Incluso, lo perfila como un posible relevo generacional de figuras como Javier Hernández.

Javier Hernández fue compañero de Armando González | IMAGO7

Se ilusiona con el Tri rumbo a 2026

Más allá del análisis individual, Salvador también opinó sobre el presente de la Selección Mexicana y sus posibilidades en el Mundial de 2026.

El directivo destacó el nivel mostrado en el segundo tiempo ante Bélgica, donde el equipo dejó sensaciones positivas.

Selección Mexicana | IMAGO7

El pressing… eran muy feroces en recuperar el balón, desdoblaban, marcaban muy intenso, me gustaron

Para Salvador, si ese nivel se mantiene, el Tri puede aspirar a cosas importantes. “Si este es el nivel… puede dar grandes alegrías”, aseguró.

Julián Quiñones con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La irregularidad, el gran pendiente

Sin embargo, también fue claro al señalar el principal problema del equipo: la inconsistencia.

“Lo que hoy no sabes es qué selección vas a ver”, advirtió, haciendo referencia a los altibajos recientes del combinado nacional.

César Montes con la Selección Mexicana | MEXSPORT

México formará parte del Grupo A del Mundial 2026 junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, con la ventaja de disputar todos sus partidos en casa.

Este contexto abre la puerta a una posibilidad que ilusiona a todo el país: trascender más allá del famoso “quinto partido”.