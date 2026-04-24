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Futbol

Anuncian servicio “Ride al Estadio” para el Mundial 2026 con tarifa de 500 pesos en Guadalajara

Guadalajara, Monterrey y CDMX recibirán partido del Mundial/AP
Alfredo Olivarez Ramírez 21:53 - 23 abril 2026
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Nueva alternativa de transporte para el Mundial 2026 en Guadalajara promete facilitar el acceso al estadio por 500 pesos

Los aficionados que planeen asistir a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara podrán acceder a una nueva alternativa de traslado diseñada para facilitar su llegada al estadio: el programa Ride al Estadio, presentado oficialmente por el Comité Organizador.

Así funcionará el servicio “Ride al Estadio” en Guadalajara

La iniciativa busca ordenar el flujo de asistentes y reducir la congestión vehicular mediante un sistema de transporte que conectará 10 puntos estratégicos de la ciudad con la zona de última milla en las inmediaciones del Estadio Guadalajara. Este servicio estará disponible únicamente para quienes cuenten con boleto de acceso a los encuentros.

El servicio tendrá un costo de 500 pesos por persona y operará como complemento a opciones ya existentes como el Macro Periférico. La venta de boletos se realizará en línea en Boletomóvil.com a partir del próximo 28 de abril, y estará sujeta a disponibilidad limitada, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación. 

ROTA GUADALAJARA SEDE MUNDIAL | IMAGO7
ROTA GUADALAJARA SEDE MUNDIAL | IMAGO7

Vas a poder llegar en el transporte que tú prefieras; ya sea en coche, porque hay lugar para estacionarse en coche en esos lugares, o en transporte público

Tú puedes adquirir esos boletos para poder llegar al estadio mediante esta modalidad de Ride al Estadio, a través de una plataforma llamada Boleto Móvil

"Este ticket tiene un costo; el costo es de 500 pesos por persona y vas a poder entrar a la última milla a través de estos camiones”, explicó Montserrat Hidalgo, host city officer de la Copa Mundial en Guadalajara.

Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT
Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT

Puntos de salida y detalles de compra para los aficionados

Con esta estrategia, las autoridades buscan reducir la carga vehicular en las principales vialidades y garantizar un traslado más ágil y seguro hacia el estadio. Los puntos de partida contemplados incluyen Auditorio Telmex, Plaza Patria, Plaza Vía Viva, Paseo de Gracia (zona Universidad), Titanes, Expo Guadalajara, zona Galerías, zona San Ignacio, zona Chapultepec y zona Aviación.

El Estadio de Guadalajara recibirá cuatro partidos del Mundial | MexSport
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