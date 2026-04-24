Decomisan más de 19 mil productos pirata del Mundial 2026 en el Centro Histórico de CDMX

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dejó al descubierto la venta masiva de productos falsificados del Mundial 2026 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En total, fueron decomisadas 19 mil 591 piezas, cuyo valor estimado supera los 6 millones 315 mil 862 pesos.

La acción se llevó a cabo en la Plaza Olimpia, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde elementos de seguridad inspeccionaron 23 locales comerciales tras detectar posibles irregularidades en la venta de mercancía relacionada con el torneo.

Durante el despliegue, las autoridades encontraron productos que imitaban artículos oficiales del Mundial, pero que en realidad no contaban con autorización para utilizar marcas, logotipos ni diseños registrados.

El operativo se realizó en 23 locales de la Plaza Olimpia, en la alcaldía Cuauhtémoc./ SSC

¿Qué productos del Mundial 2026 fueron decomisados?

Entre la mercancía asegurada destacan principalmente artículos deportivos de origen asiático. Se trata de playeras, tenis y accesorios que utilizaban imágenes y elementos gráficos alusivos al Mundial 2026.

Estos productos eran comercializados como si estuvieran vinculados al evento, pese a no tener licencia oficial. De acuerdo con las autoridades, esto representa una violación a la legislación en materia de propiedad intelectual.

Además, en el operativo participaron 33 representantes de marcas y empresas, quienes ayudaron a identificar los productos que utilizaban sus logotipos de manera ilegal.

El valor de lo asegurado supera los 6.3 millones de pesos, según autoridades./ SSC

Refuerzan operativos contra piratería rumbo al Mundial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que este tipo de acciones continuará en la capital, especialmente ante el incremento en la venta de mercancía apócrifa por la cercanía del Mundial 2026.

Zonas como Tepito, el Centro Histórico y Coapa se mantienen bajo vigilancia debido a la alta concentración de comercio informal y distribución de productos falsificados.

El director del IMPI, Santiago Nieto Castillo, señaló que el objetivo es frenar la comercialización ilegal en el contexto de un evento de alcance global.

“En el marco de un evento de alcance global como el Campeonato Mundial de Fútbol 2026, reiteramos que el IMPI, en coordinación con el gobierno federal y las diferentes autoridades, continuaremos combatiendo frontalmente la venta de artículos pirata o clonados con el objetivo de proteger la propiedad intelectual”, indicó.

Las autoridades advirtieron que estos operativos seguirán realizándose de manera constante para evitar que se expanda el mercado ilegal en torno al torneo, que tendrá a México como una de sus sedes.