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Futbol

Pablo Bennevendo: “un campeonato culminaría la gran historia que se ha construido”

Pablo Bennevendo I IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 16:28 - 23 abril 2026
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El defensor mexicano lanzó un emotivo mensaje previo al cierre de torneo

En el marco del cierre de campaña la quinta edición de Pasar el Libro, Pablo Bennevendo habló sobre lo que representaría el título para Pumas en el Clausura 2026, mismo que apunta para grandes cosas por los logros obtenidos hasta ahora.

Pablo Bennevendo en Pumas | IMAGO7

Con la posibilidad de quedar líder del torneo, a falta de algunos resultados, Pumas es uno de los grandes candidatos a llevarse el título, a pesar de las dudas que generó el proyecto al inicio, especialmente después de la eliminación en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante San Diego.

¿Qué dijo Pablo Bennevendo sobre el título de Pumas?

Pablo Bennevendo quiere cerrar el semestre con lo que toda la afición auriazul quiere: el título de liga. En medio de dichas palabras, el defensor rompió en lágrimas al recordar a su abuelo, quien falleció hace unos días.

Pablo Bennevendo en Liga MX | IMAGO7

Me parece que otra palabra que podría incluir es resiliencia. Muchas veces nos toca vivir momentos complicados. Como mencionaste, tuve una pérdida reciente. Perdón”, dijo Bennevendo entre lágrimas. “Pero es eso, es seguir adelante. A pesar de lo que vivimos, tenemos que seguir adelante, por más difícil que sea. Entonces, creo que va de la mano con lo que presenté antes: seguir adelante y seguir escribiendo la historia. Como dijiste, ha sido un torneo con altas y bajas, pero al final lo hemos cerrado de buena manera y es mantener esa línea”, expresó el defensor.

En cuanto al final ideal del libro de este torneo, no lo había pensado, pero qué mejor que ser campeón. Terminar con un campeonato sería lo más lindo, para culminar esta gran historia que se ha construido”, concluyó Bennevendo.
Pablo Bennevendo previo al cierre del Clausura 2026 | IMAGO7

Las claves de Pumas en el Clausura 2026

La unión del grupo es una de las grandes fortalezas para Universidad Nacional, pues bajo el mando de Efraín Juárez el funcionamiento ha ido de menos a más, gracias al compañerismo que se refleja dentro del campo.

Más allá de la última jornada y la posibilidad de cerrar como líder, Pumas jugará una Liguilla más, en la que entra con un ritmo de juego positivo que ilusiona a la afición de por fin terminar con la sequía de 15 años sin título.

Robert Morales y los Pumas celebrando la remontada ante Juárez | MEXSPORT
Robert Morales y los Pumas celebrando la remontada ante Juárez | MEXSPORT
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