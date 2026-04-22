Pumas acecha récord de puntos y Efraín Juárez lanza mensaje a sus críticos: “Hace tres meses me querían echar”

Pumas logró remontar el partido ante FC Juárez en el Olímpico Universitario, donde los dirigidos por Efraín Juárez mostraron resiliencia, garra y mucho corazón; tras venir de un 0 a 2 en el primer tiempo, los auriazules le dieron la vuelta con un doblete del 'Memote' Martínez y de Robert Morales.

El técnico de Universitario habló en conferencia de prensa donde habló sobre la lesión de Alan Medina, el cómo se prepara el partido de cara a Pachuca y sobre romper el récord de puntos en los torneos cortos para el equipo auriazul.

Efraín sobre Alan Medina: “Nos duele muchísimo”

Juárez fue claro al hablar sobre su jugador, que presenta una fractura del tobillo izquierdo. Esto representa una baja muy sensible para la plantilla de Efraín, ya que Alan venía siendo uno de los jugadores que más podían ofrecer cambios en el partido si este llegara a estar trabado.

Alan Medina lesionado | IMAGO7

Muy probablemente tiene fractura, se pierde el torneo, pero esperar confirmación; eso mañana temprano lo sabremos

Una tristeza porque adentro todos estábamos muy tristes por el torneo que estaba haciendo, por lo que había hecho para nosotros, por lo que lo habíamos recuperado, un tipo que venía de una situación complicada, una lesión que es parte del futbol; nos duele muchísimo

Alan Medina | IMAGO7

Analiza los errores del partido ante Juárez

A pesar de haber conseguido los tres puntos en casa después de firmar una remontada épica, el técnico auriazul habló sobre que el primer tiempo fue muy complicado para ellos, ya que no encontraban la circulación que querían y sobre las ventajas que podía imponer el rival.

Más allá de que no encontramos la circulación que pretendíamos, generamos; sabíamos que ellos venían a una pelota parada, a una transición. Dos goles son en transición con circunstancias de nosotros, algo que teníamos controlado y hoy nos toma en un buen momento para preparar lo que viene

Sigue Pachuca, aunque recuerda que hace unos meses querían cambiarlo

El director técnico universitario terminó por hablar de su siguiente y último rival en la temporada regular, afirmando que será un partido crucial, ya que para él y los suyos es importante cerrar el torneo, aunque también le mandó un ’dardo’ a la gente que pedía su puesto hace unos meses.

Robert Morales y los Pumas celebrando la remontada ante Juárez | MEXSPORT

Analizar Pachuca, no lo tengo claro, no lo he visto; tenemos tres días para preparar el partido que será importante para cerrar el torneo de la mejor forma