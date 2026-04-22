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Futbol

¡Rompe en llanto! Alan Medina sufre fractura durante Pumas vs Juárez

David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 21:00 - 21 abril 2026
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El futbolista auriazul abandonó la cancha tras una dura entrada que lo dejará fuera lo que resta del torneo

Alan Medina ha tenido un torneo positivo con Pumas, en el que se encuentra entre los máximos asistentes del torneo con cuatro. Ante Juárez, el atacante tuvo que salir tras una dura entrada de Eder López, misma que le ocasionó una fractura que lo deja fuera lo que resta de la temporada.

Alan Medina lesionado | IMAGO7

¿Qué le pasó a Alan Medina?

En la segunda mitad, cuando se soltó la tormenta en el Estadio Olímpico Universitario, Alan Medina tomó el balón en la banda derecha y Eder López se barrió para recuperar, pero se llevó puesto al elemento auriazul.

A penas unos minutos después de que se suscitara la lesión, la directiva del Club Universidad confirmó el peor escenario posible, una fractura en el tobillo izquierdo del mediocampista auriazul. De igual forma, se confirmó que Medina será intervenido quirúrgicamente el día de mañana.

Durante el transcurso del encuentro entre Pumas y FC Juárez, el mediocampista Alan Medina sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente el día de mañana.

Dura baja para Pumas

La baja de Alan Medina es dura para Pumas, pues bajo el mando de Efraín Juárez ya había dejado buenas sensaciones y se convirtió en uno de las piezas importantes en su esquema.

Con cuatro asistencias y una buena conexión con sus compañeros, Medina se ganó su titularidad. Ahora, Universidad Nacional tendrá que hacer uso de su banca para resolver la situación.

Pumas vs FC Juárez | IMAGO7

Tras la revisión en el VAR, el silbante tomó la decisión de expulsar a López, lo que le abrió la oportunidad a Pumas de buscar el resultado. Efraín Juárez resolvió la baja al darle entrada a Uriel Antuna

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