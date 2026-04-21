Keylor Navas lidera tabla de porteros mejor evaluados del torneo

La experiencia y liderazgo de Keylor Navas no ha faltado en su paso por el futbol mexicano, pues el costarricense es una pieza fundamental en Pumas, también para el buen momento que vive el club. El arquero auriazul tiene el mejor rating en lo que va del Clausura 2026.

¿Por qué Keylor Navas es el portero mejor valorado en el torneo?

De acuerdo con estadísticas de Statiskicks, Navas es el arquero que mejor rendimiento ha tenido en el torneo. El análisis toma en cuenta a los porteros que han tenido al menos 50 por ciento de los minutos en el certamen.

Con 1,523 minutos disputados, Keylor Navas registra un rating de 6.73. Esta valoración incluye factores como atajadas, rechaces, descolgadas y salidas, regates, pases recibidos y pases en general.

Keylor Navas, portero de Pumas, ante Cruz Azul | IMAGO7

El costarricense y su trayectoria por los mejores clubes de Europa pusieron altas expectativas desde su llegada a Pumas, y no ha quedado a deber con intervenciones importantes para salvar los resultados positivos de Universidad Nacional.

Keylor Navas en el Atlético San Luis vs Pumas | IMAGO7

Baja ante Juárez

Ante Juárez no estará disponible por acumulación de tarjetas, sin embargo, regresará limpio para uno de los duelos más importantes de Pumas en el torneo, contra Pachuca.

En la Fase Final, Keylor Navas será clave para el conjunto auriazul, en su búsqueda por romper la sequía de 15 años sin título. Pinta para ser un torneo histórico para Pumas, pero solo el campeonato podrá satisfacer a la afición.

Jugadores de Pumas celebran gol vs Mazatlán | IMAGO7

Mexicanos mejor valorados en el torneo