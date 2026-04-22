¡Otra remontada! Pumas se sobrepone a dos goles y vence a Juárez

Remontada en CU. Club Universidad vino de atrás para sacar los tres puntos ante un Juárez que puso las cosas bravas al inicio del encuentro. Pese a ir dos goles abajo, Pumas encontró la calma durante la tormenta tras la expulsión de Eder López. Con dobletes de Guillermo Martínez y Robert Morales, el conjunto auriazul se llevó el triunfo por 4-2.

Guillermo Martínez marcó dos goles ante Juárez | MEXSPORT

¿Cómo fue la remontada de Pumas sobre Juárez?

Pumas fue superado en el primer tiempo al recibir dos anotaciones de Juárez. Aunque no era un mal partido de los auriazules, los Bravos aprovecharon sus oportunidades para irse adelante en el marcador.

Primero fue Francisco Nevárez, quien tras un contraataque bien armado por Juárez disparó desde fuera del área para vencer a Pablo Lara, que poco o nada pudo hacer con el tiro bien colocado.

Después fue Jairo Torres quien tomó el balón cerca del área para sacar el disparo potente que reventó el arco defendido por el joven arquero mexicano. Era un balde de agua fría para Pumas en el primer tiempo, pues además el equipo se fue abucheado tras el silbatazo.

Jugadores de Juárez celebrando un gol ante Pumas | MEXSPORT

La mentalidad y postura fue distinta para los segundos 45 minutos, pero el panorama se empezó a abrir tras la expulsión de Eder López, la cual se produjo por una dura entrada sobre Alan Medina, misma que lo obligó a abandonar el terreno de juego al sufrir una fractura en el tobillo izquierdo.

‘Memote’ al rescate

Guillermo Martínez se echó al equipo al hombro y primero convirtió el penalti a favor para darle esperanza a su equipo de sacar puntos ante la adversidad, pero no fue suficiente para el ‘Memote’ y puso el segundo para firmar su doblete y darle el empate a Pumas.

En los últimos suspiros, Uriel Antuna armó la jugada individual para mandar un centro preciso a Robert Morales, que con facilidad remató con la cabeza para darle la victoria a Pumas. El delantero auriazul aumentó la ventaja en el agregado para sellar el triunfo.

Robert Morales, de Pumas, en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7