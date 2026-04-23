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Futbol

Pumas, el equipo con más penales a favor en el Clausura 2026; América en la parte baja de la lista

09:50 - 23 abril 2026
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Los universitarios lideran con siete penales cobrados y convertidos, mientras América apenas suma dos en todo el torneo

A falta de una jornada para que concluya el Clausura 2026 de Liga mx, la diferencia en penales marcados entre los equipos comienza a reflejar tendencias en el torneo, debido a que Pumas se posiciona como el conjunto con más oportunidades desde los once pasos, acumulando siete penales a favor y, por si fuera poco, todos convertidos.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7
Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

En contraste, América se encuentra en la parte baja de la lista, ya que el equipo dirigido por André Jardine apenas cuenta con dos penales a favor en todo el campeonato, el más reciente señalado en su duelo ante León. La cifra resulta baja si se compara con otros clubes y otros torneos de los azulcremas, evidenciando también las pocas oportunidades generadas por el conjunto de Coapa en el área rival. 

Detrás de Pumas aparecen equipos como Chivas, Atlas, Juárez y Rayados, todos con cinco penales señalados, dos menos que los universitarios. Más abajo se ubican Querétaro, Toluca y Santos con cuatro, seguidos por San Luis, Tigres, Tijuana y Cruz Azul con tres. León y América registran dos, mientras que Mazatlán y Necaxa cierran la lista con apenas uno.

El árbitro Ismael López en el partido entre Chivas y Pumas | IMAGO 7
El árbitro Ismael López en el partido entre Chivas y Pumas | IMAGO 7

En el caso de Pumas, la contundencia es un factor importante, debido a que Guillermo Martínez, Juninho Vieira y Robert Morales, fueron los encargados de convertir las siete oportunidades del cuadro auriazul.

A pesar de esta tendencia, en el tema arbitral el técnico Efraín Juárez evita profundizar en estas decisiones, pese a diversas jugadas polémicas que influyeron en resultados, como ante las Águilas con un penal de último momento y ante Chivas con uno pero en contra

Jugadores de Pumas celebran gol ante Chivas | MEXSPORT

Finalmente, Pumas está cerrando el torneo en la parte alta del Clausura 2026, aparte de posicionarse como uno de los candidatos al título, mientras que América está cerca de firmar su pase a la fiesta grande del futbol mexicano.

Alejandro Zendejas pateando un penal en el León contra América l MEXSPORT
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