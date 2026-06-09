¿Quieres recibir 3 mil 100 pesos? Esta es la fecha límite para registrarte a la Pensión Mujeres Bienestar 2026

Una nueva oportunidad para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar llegará este mes para miles de mexicanas que aún no forman parte del programa social impulsado por el Gobierno de México.

La Secretaría de Bienestar confirmó la apertura de un periodo extraordinario de inscripciones que permitirá sumar nuevas beneficiarias al esquema de apoyo económico destinado a mujeres que se encuentran entre los 60 y 64 años de edad.

A diferencia de otros programas sociales, el proceso no permanecerá abierto durante todo el año. Las interesadas tendrán un periodo específico para acudir a los módulos de atención instalados en distintas entidades del país y completar su solicitud.

Las autoridades informaron que los registros se recibirán del 22 al 28 de junio de 2026, por lo que quienes deseen participar deberán presentarse dentro de esas fechas. La atención al público se brindará de 10:00 a 16:00 horas.

El horario de atención en los módulos será de 10:00 a 16:00 horas durante la jornada de registro./ Gobierno de México

Para evitar largas filas y facilitar la operación en los módulos, la dependencia organizará el ingreso de las solicitantes de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido, un mecanismo que ya ha sido utilizado en convocatorias anteriores.

¿Quiénes pueden solicitar la Pensión Mujeres Bienestar?

El programa está dirigido exclusivamente a mujeres que tengan entre 60 y 64 años cumplidos y que todavía no estén inscritas como beneficiarias.

Las personas que logren incorporarse recibirán un depósito de 3 mil 100 pesos cada dos meses, recurso que será entregado mediante una tarjeta emitida por el Banco del Bienestar.

Este apoyo forma parte de las acciones gubernamentales enfocadas en fortalecer la estabilidad económica de las mujeres durante una etapa previa a la incorporación a otros programas destinados a adultos mayores.

Para iniciar el trámite será indispensable presentar documentación oficial que permita validar la identidad de la solicitante. Entre los documentos requeridos se encuentran acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto.

Las autoridades recomiendan reunir con anticipación los documentos requeridos para evitar contratiempos./ RS

¿Qué sucede después de entregar la solicitud?

Una vez concluido el registro, la información será revisada por personal de la Secretaría de Bienestar, que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para ingresar al padrón.

Cuando la documentación sea aprobada, las futuras beneficiarias recibirán indicaciones sobre la entrega de su tarjeta bancaria, herramienta mediante la cual se realizarán los depósitos correspondientes al programa.

Las autoridades también señalaron que las mujeres que designen a una persona auxiliar para apoyarlas en trámites relacionados con el beneficio deberán registrar a dicho representante y presentar la documentación requerida.

El 28 de junio será el último día para realizar la incorporación durante esta etapa de registros. Por ello, la recomendación es reunir con anticipación todos los documentos solicitados y acudir al módulo correspondiente dentro del horario establecido.