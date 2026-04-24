George Pickens firma oficialmente so contrato de jugador franquicia con los Cowboys

El receptor de los Dallas Cowboys, George Pickens, ha firmado oficialmente la etiqueta de jugador franquicia que lo mantendrá con el equipo texano por un año a cambio de 27.3 millones de dólares.

La noticia llega un día después de que el club declarara que no negociaría un contrato a largo plazo esta temporada baja. Ante esto, el jugador se vio forzado a firmar la etiqueta para así poder pensar en su futuro.

George Pickens con los Cowboys | AP

Al firmar el acuerdo, Pickens podría ser multado por no presentarse al minicampamento obligatorio en junio o al campamento de entrenamiento en julio. Sin embargo, al firmar el contrato, el jugador de 25 años también podrá participar en el programa de pretemporada, que comienza el lunes.

Pickens tiene un incentivo para aceptar el dinero garantizado bajo la etiqueta de jugador franquicia, ya que representa una suma enorme en comparación con las ganancias totales de 6,8 millones de dólares de su contrato de novato de cuatro años.

Pickens y Dak no pudieron guiar la victoria de Dallas | AP

¿Qué significa para su futuro?

Este nuevo acuerdo no sólo significa que Pickens recibirá 27.3 millones de dólares por parte de los Vaqueros, sino que también quiere decir que el equipo de la Estrella Solitaria puede intercambiarlo en cualquier momento.

En caso de ser intercambiado, Pickens podría buscar con su nuevo equipo un contrato multianual con un valor cerca a los 40 millones de dólares, lo que lo tendría como uno de los tres mejores pagados en su posición en la NFL.

Por su parte, los Cowboys podrían utilizar a Pickens para mejorar su capital en el Draft ya sea este mismo año o para el 2027.