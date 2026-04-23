¿Cuándo fue la última vez que Pumas fue líder en un torneo?

Históricamente, Pumas no es un equipo que acostumbre a terminar como líder, pero cuando lo hace es porque atrás hay un proyecto capaz de competir por el título. En el Clausura 2026 tiene posibilidades de quedar en la cima, aunque depende de algunos resultados de la Jornada 17.

Robert Morales y los Pumas celebrando la remontada ante Juárez | MEXSPORT

¿Pumas puede quedar líder?

En caso de que Chivas pierda puntos ante Tijuana, y Pumas obtenga un resultado positivo, el liderato estaría en manos de los felinos, algo que no ocurría desde el Apertura 2015, en el que alcanzaron la Final.

En aquel torneo, Guillermo Vázquez dirigía al equipo, y estuvo cerca de finalizar el certamen con el trofeo, sin embargo, unos Tigres encendidos evitaron la hazaña de Pumas.

Pumas durante el Apertura 2015 de la Liga MX | IMAGO7

Universidad Nacional en el Apertura 2015

Con 35 puntos registrados, Pumas quedó como líder en el Apertura 2015, con 37 goles a favor. En el Clausura 2026, Universidad Nacional tiene estadísticas similares, incluso pueden ser mejores.

Los dirigidos por Efraín Juárez pueden alcanzar 36 puntos, lo que sería el récord institucional en torneos cortos de 17 jornadas. Con 32 goles a favor, luce difícil que empate lo hecho hace casi 11 años en ese rubro.

Efraín Juárez y Adalberto Carrasquilla de Pumas I IMAGO7

Antes del Apertura 2015, la última vez que Pumas fue líder de un torneo fue en la temporada 1990-91, cuando logró el campeonato. Este dato refleja que los del Pedregal no terminan en la cima de forma constante.

Ante Pachuca, hay muchas cosas en juego, además de los récords que puede conseguir Efraín Juárez, también está el posible liderato y el boleto a la Liga de Campeones de la CONCACAF, debido al registro de puntos para la tabla anual.