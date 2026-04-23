Lamine Yamal promete gran regreso tras lesión: "Volveré más fuerte que nunca"
La temporada ha llegado a su fin para Lamine Yamal debido a una lesión muscular, pero el joven delantero del Barcelona ya tiene la vista puesta en el futuro, sabiendo que la Copa del Mundo está en puerta.
A través de sus redes sociales, el jugador español ha enviado un mensaje de optimismo a la afición, asegurando que "volverá más fuerte".
"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar", confesó el atacante. "Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita".
No obstante, el jugador expresó su total confianza en el equipo, que lidera la competición con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid. "Creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido", afirmó. "Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más".
La lesión de Lamine Yamal
El futbolista se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante el partido del miércoles contra el Celta de Vigo, justo después de anotar el gol de la victoria desde el punto de penalti. Las pruebas médicas realizadas este jueves confirmaron una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que le impedirá participar en los últimos seis encuentros de LaLiga.
El club ha informado que Yamal seguirá un tratamiento conservador, y aunque su participación en LaLiga ha concluido, la lesión no debería comprometer su posible convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA.
Con la mirada ya en la próxima campaña, el delantero concluyó su mensaje con una promesa contundente: "Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor". Finalizó agradeciendo el apoyo recibido y con un enérgico "¡Visca el Barça!".