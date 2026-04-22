LaLiga: Así la lucha entre Barcelona y Real Madrid por el título

La adelantada Jornada 33 de la Temporada 2025-26 de LaLiga concluirá este jueves 23 de abril, pero los reflectores se posaron sobre el Camp Nou este miércoles 22. Aunque un poco deslucida, Barcelona se quedó con la victoria ante Celta de Vigo, por lo que mantiene su amplia ventaja sobre Real Madrid, que el pasado martes 21 venció a Alaváes.

Los Merengues necesitaban que los culés cayeran de forma inesperada para ponerse a seis puntos y mantener la esperanza de llegar al Clásico Español todavía con la lucha por el campeonato apretada. No obstante, el triunfo de los de Hansi Flick deja a los de Álvaro Arbeloa en una posición complicada, aunque todavía no es imposible que remonten.

Vinicius en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

¿Cómo está la lucha por LaLiga entre Barcelona y Real Madrid?

Con seis partidos por disputar, el Barça lidera la tabla con nueve puntos, además de que tiene una diferencia de goles de +55 por +37 que tiene el conjunto blanco. Eso significa que incluso en el supuesto caso de que empaten en unidades, los culés de todas formas lograrán el bicampeonato en la liga. Y de hecho, pueden asegurarlo en el Clásico si ninguno de los dos clubes deja ir puntos antes.

El compromiso entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou está programado para el próximo domingo 10 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el marco de la Jornada 35 del torneo. Tras este juego, solo faltarán tres fechas más por disputarse, es decir, nueve puntos. En ese sentido, si el Barça gana el Clásico, tomará una ventaja de 12 unidades y ya no habrá manera en que los Merengues les quiten el título.

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

No obstante, para que esta situación se concrete, ninguno de los dos clubes debe dejar ir puntos; en el caso de los catalantes, podrían permitirse un empate, pues con el triunfo en el Clásico su ventaja quedaría en diez puntos. Por lo que, para mantener la esperanza de recuperar la corona, Real Madrid tiene que ganar el Clásico y esperar al menos dos derrotas y un empate de los culés.

El calendario de Barcelona y Real Madrid

Además del Clásico, a los culés les falta enfrentarse a Getafe (sábado 25 de abril), Osasuna (sábado 2 de mayo), Alavés (miércoles 13 de mayo) y Valencia (domingo 24 de mayo) como visitante. Mientras que en casa, además del juego contra los Merengues, solo les falta medirse a Real Betis (domingo 17 de mayo).

Vinicius en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP