Gana Barcelona ante Celta de Vigo, pero pierde a Lamine Yamal

Celebra Barcelona, pero lo hace con mesura, no porque queden seis jornadas para que concluya LaLiga -incluido el Clásico contra Real Madrid- sino porque tendrá que enfrentar estos partidos sin Lamine Yamal. El joven culé pasó de la alegría al lamento en cuestión de segundos y ahora incluso se teme que esté en riesgo su participación con la Selección de España en la Copa del Mundo 2026.

El astro de Rocafonda fue el encargado de adelantar a los blaugranas por la vía del penal en el primero tiempo, que se prolongó por más de 20 minutos por una emergencia médica. Sin embargo, inmediatamente después de su cobro se tomó la parte posterior de la pierna izquierda y se tendió en el césped. Tras la atención médica, su lugar lo tomó Roony Bardghji.

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

De acuerdo con los reportes de la prensa española, las primeras exploraciones apuntan a que se trata de una lesión en los isquiotibiales. No obstante, tendrán que esperar los exámenes posteriores para determinar la gravedad de la misma; con cinco juegos para que concluya la Temporada 2025-26, parece difícil que regrese, sobre todo para no arriesgarse de cara al Mundial 2026.

Barcelona mantiene la ventaja sobre Real Madrid

A pesar de la superioridad mostrada en los minutos iniciales, el equipo de Hans Flick no supo capitalizar sus oportunidades de cara al arco y fue hasta casi el final del primer tiempo que llegó el penal. Tras una gran jugada de pared con Dani Olmo, Lamine quedó solo dentro del área y en el autopase lo derribó Yoel Lago, acción que se sancionó de inmediato.

Aunque la jugada se revisó en el VAR, no se revirtió la decisión y el propio Lamine se encargó de cobrarlo, con un zurdazo pegado a la base del poste izquierdo del arquero. Andrei Radu adivinó el lado del disparo, pero a pesar de que se lanzó cuan largo es, no pudo alcanzar a desviar el esférico y al minuto 40 el Barça tomó la ventaja en el marcador.

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

Tras el gol, entre la atención a Yamal y una asistencia médica a un aficionado en las tribunas, el juego se paró por 23 minutos que se compensaron, pero sin más incidencias en los arcos. Mientras que en el arranque de la segunda mitad, Ferran Torres hizo el 2-0 al minuto 55, pero el gol no subió al marcador por un apretado fuera de lugar.

Con este resultado, Barcelona mantiene una ventaja de nueve puntos sobre Real Madrid, que venció este martes 2-1 a Alavés. A falta de disputarse 18 unidades, los culés podrían asegurar su campeonato en el Clásico, programado para el domingo 10 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Camp Nou.

Lamine Yamal se retira lesionado en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

El calendario de Barcelona y Real Madrid

Además del Clásico, a los culés les falta enfrentarse a Getafe (sábado 25 de abril), Osasuna (sábado 2 de mayo), Alavés (miércoles 13 de mayo) y Valencia (domingo 24 de mayo) como visitante. Mientras que en casa, además del juego contra los Merengues, solo les falta medirse a Real Betis (domingo 17 de mayo).