Liam Rosenior, despedido como entrenador del Chelsea tras menos de cuatro meses en el cargo

El Chelsea ha destituido a su entrenador, Liam Rosenior, después de una racha nefasta en la Premier League que incluye cinco derrotas consecutivas sin marcar un solo gol.

El club londinense confirmó su salida este miércoles, a menos de cuatro meses de su nombramiento y a solo cuatro días de disputar las semifinales de la FA Cup en Wembley.

Su asistente, Calum McFarlane, asumirá el cargo de forma interina hasta el final de la temporada.

"No ha sido una decisión que el club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes han estado por debajo de los estándares necesarios, con mucho todavía en juego esta temporada", comunicó el Chelsea en una nota oficial.

El equipo que se proclamó campeón del Mundial de Clubes el año pasado ahora ve muy improbable su clasificación para la próxima Champions League. Esto supondría un duro golpe financiero para un club que ha invertido miles de millones de dólares bajo la propiedad de los estadounidenses Clearlake Capital y Todd Boehly.

La racha de cinco derrotas consecutivas es la peor del club desde 1912, el mismo año en que se hundió el Titanic.

La derrota del martes por 3-0 ante el Brighton fue la gota que colmó el vaso para Rosenior, un técnico con poca experiencia al más alto nivel que fue contratado en enero procedente del Estrasburgo, club hermano del Chelsea. Fue la séptima derrota en ocho partidos en todas las competiciones.

El Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos nueve encuentros de liga, ocupa la séptima posición en la tabla y se encuentra a siete puntos de los cinco primeros puestos, que dan acceso a la Champions League.

Brighton goleando al Chelsea l AP

Rosenior, de 41 años, criticó duramente a sus jugadores tras el partido contra el Brighton, calificando la actuación de «indefendible» y afirmando que «algo tiene que cambiar drásticamente».

La directiva del club estuvo claramente de acuerdo, a pesar de señalar que Rosenior «siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad».

Tres técnicos desde el Mundial de Clubes

Rosenior sustituyó en enero a Enzo Maresca, el técnico que ganó el Mundial de Clubes, y solo dirigió al equipo en 23 partidos. Su comienzo fue prometedor, con una racha de seis victorias en siete encuentros, pero la situación se desmoronó rápidamente en las últimas semanas, incluyendo la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Paris Saint-Germain.

Su etapa en el banquillo llega a su fin justo cuando el Chelsea se prepara para la semifinal de la FA Cup contra el Leeds este domingo.

Palmer y Enzo Maresca | @colepalmer_00

Rosenior se convierte en el quinto entrenador permanente en ser despedido desde que Clearlake y Boehly compraron uno de los clubes más laureados del fútbol inglés en 2022. Ahora, la búsqueda del sexto técnico está en marcha para intentar devolver el éxito sostenido al club.

Mientras el club trabaja para dar estabilidad al puesto de entrenador, llevaremos a cabo un proceso de autorreflexión para tomar la decisión correcta a largo plazo

Partido de Chelsea contra Brighton en la Premier League | AP

¿Habrá cambios reales?

La salida de Rosenior se produce en un momento en que los aficionados del dos veces campeón de Europa y seis veces campeón de Inglaterra han comenzado a protestar contra los propietarios estadounidenses.

Aunque se han ganado trofeos como el Mundial de Clubes y la Europa Conference League la temporada pasada, esta podría ser la tercera campaña de las últimas cuatro en la que el equipo no logra clasificarse para la Champions League.

Bajo el anterior propietario, Roman Abramovich, el Chelsea fue uno de los equipos más dominantes de Europa, ganando todos los títulos posibles, incluidas dos Ligas de Campeones y cinco Premier Leagues. Su última Champions fue en 2021, un año antes de que Abramovich se viera obligado a vender el club tras ser sancionado por el gobierno británico a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania.