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Futbol

Moises Caicedo renueva con Chelsea hasta 2033

Moises Caicedo en un partido con Chelsea l INSTA: @moises_caicedo
Jorge Armando Hernández 08:19 - 17 abril 2026
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Chelsea dio a conocer la renovación de contrato de su jugador Moises Caicedo. El futbolista ecuatoriano se mantendrá dentro de la escuadra de The Blues hasta el año 2033.

Moises Caicedo jugando con Chelsea l INSTA; @moises_caicedo55

El Niño Moi llegó al club inglés en agosto de 2023 proveniente de Brighton & Hove Albion  y se ha consolidado como un jugador clave dentro de la escuadra azul, siendo uno de los mejores centrocampistas en el mundo.

Ha disputado 140 partidos, dentro de los cuales destacan encuentros en la UEFA Conference League y posteriormente en el Mundial de Clubes donde Chelsea consiguió alzarse con el trofeo. En ambos torneos consiguió ser parte del 11 titular y desarrolló un papel importante.

Moises Caicedo levanta el trofeo del Mundial de Clubes l INSTA: @moises_caicedo55

El sudamericano ha marcado ocho goles con Chelsea, uno de ellos fue elegido como el Mejor Gol de la Temporada en el año 2024 por el propio Chelsea.

A lo largo de sus casi tres años en el equipo, ha portado en diversas ocasiones el gafete de capitán dentro del terreno de juego. El más reciente partido donde portó la banda del brazo fue en el duelo ante Manchester City, encuentro en el cual los leones perdieron por marcador de 3-0.

El balance de Moisés Caicedo en la Premier League 2025-26

En la más actual temporada de la Premier League, el futbolista de The Lions, ha jugado 27 partidos de 32 como titular, logrando acumular un total de 2267 minutos en el terreno de juego. Lleva anotados apenas tres goles con una media de 0.11.

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