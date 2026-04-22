Filtran alineaciones de Chelsea; Marc Cucurella provoca escándalo en la Premier League

Chelsea ha tenido una temporada para el olvido, en riesgo de quedar fuera de puestos de competencias de la UEFA y solo con vida, por ahora, en la FA Cup. Por si fuera poco, ha tenido un par de escándalos por la filtración de las alineaciones, el más reciente este martes previo a su compromiso contra Brighton en la Jornada 34 de la Premier League.

La situación, de por sí ya preocupante, se recrudeció luego de que se supo que fue el peluquero de Marc Cucurella quien filtró la información, al menos para el compromiso de este martes. Sin embargo, por ahora ni el club ni en el futbolista español han compartido una postura al respecto.

Partido de Chelsea contra Brighton en la Premier League | AP

¿Qué pasó con el peluquero de Marc Cucurella y la alineación de Chelsea?

Luego del descalabro 3-0 de este martes contra Brighton, en redes sociales comenzó a circular la información de que poco antes del partido, el usuario @Rileyeagles_ dio a conocer que Joao Pedro y Cole Palmer no estarían en el juego en el Falmer Stadium. "Palmer y Joao Pedro los dos lastimados hoy. Ahí está su exclusiva", escribió en varias cuentas del juego 'Fantasy' de la Premier League, según la prensa europea.

Cuando usuarios le pidieron pruebas y le cuestionaron cómo obtuvo la información, publicó un par de fotografías de Marc Cucurella listo para realizarse un corte de cabello. Minutos después las publicaciones y la cuenta fueron borradas, pero quedaron capturas de pantalla de la interacción, que supuso una nueva filtración para Chelsea, luego de la que sufrió en la eliminatoria en Champions League contra PSG.

Erling Haaland y Marc Cucurella en el partido de Manchester City contra Chelsea | AP

Cuando cuestionaron a Liam Rosenior por la filtración ante los parisinos, señaló que no había pensado mucho en ello. No obstante, mencionó que no era la primera vez y 'adelantó' que no sería la última. "Estas cosas pasan y es una pena", fueron sus palabras en aquella ocasión.

Chelsea despide a Liam Rosenior

Con la derrota ante Brighton, los Blues llegaron a cinco derrotas al hilo por primera vez en 114 años. Ante esta situación, la directiva tomó la decisión este miércoles de cesar a Liam Rosenior, apenas cuatro meses después de que asumió el cargo y a pocos días de la Semifinal de la FA Cup. El asistente Calum McFarlane se hará cargo del equipo hasta el final de la temporada.