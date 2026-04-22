¡Oso monumental! Memo Ochoa queda en la mira tras errores y eliminación en Copa de Chipre

Guillermo Ochoa volvió a quedar en el ojo del huracán luego de protagonizar dos errores que ya son catalogados como uno de los más llamativos del año, en un momento clave para AEL Limassol FC.

El guardameta mexicano no logró evitar la caída de su club, que terminó eliminado en las semifinales de la Copa de Chipre por el Pafos con marcador de 3 a 1, en un partido donde su actuación generó fuertes críticas.

Enojo de Guillermo Ochoa tras segundo gol en contra ante Apollon l CAPTURA

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Memo Ocho COMETE EL OSO DEL AÑO



Vean el segundo gol que le meten, INCREÍBLE.



Es IMPOSIBLE pensar que con ese nivel pueda competir por ser el titular de la selección.



Su equipo quedó eliminado en las semifinales de la Copa de Chipre. pic.twitter.com/QO5h6kSntJ — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) April 22, 2026

Ochoa con los errores de siempre

Durante el partido, el equipo del mexicano empezó ganando antes de terminar el 1.er tiempo, pero el Pafos consiguió el empate con un gol tras un mal rechace de Ochoa; anteriormente, el mexicano se quedó enganchado en su área, pudiendo salir a quedarse con la esférica.

En el 2.º gol del Pafos fue todo de Ochoa, donde uno de sus compañeros retrocede el balón hacia él y en su intento de despejar golpeó en el delantero Lelé, que terminó por incrustarse en la portería.

Guillermo Ochoa ante Apollon l CAPTURA

Crecen las dudas sobre su nivel

El error reaviva el debate sobre si Ochoa puede competir al más alto nivel, especialmente pensando en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026, donde su nombre sigue generando opiniones divididas.

A pesar de su experiencia y trayectoria, este tipo de fallas alimenta las dudas sobre su presente futbolístico y su rol rumbo a futuras convocatorias.