¡Hay Liga! Real Madrid vence a Alavés y se niega a alejarse de Barcelona

Las figuras respondieron y LaLiga no está perdida. Real Madrid se reencontró con el triunfo este martes, luego de la derrota contra Mallorca y el empate frente a Girona que lo alejaron de Barcelona en la clasificación. Fue gracias a Kylian Mbappé y a Vinicius Jr que los Merengues sumaron tres puntos vitales en casa ante Alavés, que en contraste se mete en problemas de descenso.

El francés abrió el marcador cuando mejor jugaba el equipo visitante, mientras que el brasileño puso el "tiro de gracia" en el arranque de la segunda mitad. Con ello, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se puso a seis puntos del Barça, que todavía tiene pendiente su partido de la Jornada 33, este miércoles en el Camp Nou contra Celta de Vigo.

Mbappé en el partido de Real Madrid contra Alavés en LaLiga | AP

Así fue el triunfo de Real Madrid contra Alavés

Después de cerca de diez minutos en los que el equipo visitante apretó y dio un par de sustos de cara a la portería de Andriy Lunin, que intervino en una de ellas para bloquear el disparo con los pies. Sin embargo, no supieron capitalizarlas y a la media hora de iniciado el compromiso finalmente llegó el tanto de Mbappé, en una desafortunada acción de Jonathan Castro Otto.

Después de una gran acción de Arda Güler, el delantero francés recibió el esférico en los linderos del área y sacó un disparo que se desvió en el defensa lateral de Alavés, por lo que Antonio Sivera no llegó a desviar. Con esa mínima ventaja se fue Real Madrid al descanso, tras el cual Vinicius amplió la ventaja con un potente disparo de media distancia al minuto 49.

Mbappé en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

La goleada no llegó gracias a las intervenciones de Sivera, quien intervino para mantener el marcador con diferencia de dos goles. El de la honra para los visitantes llegó en el tercer minuto de compensación, por medio de Toni Martínez, quien tras un primer disparo de Ander Guevara desvió con el talón para vencer a Lunin y hacer más "honrosa" la derrota.

¿Cuándo juegan de nuevo Real Madrid y Alavés?

En la próxima jornada, los Merengues visitarán a Real Betis, que sobrevivió en su visita a Girona y sacó tres puntos valiosos con la victoria 2-3. El partido en el Estadio Benito Villamarín está programado para el viernes 24 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y será clave para que los verdiblancos se mantengan en puesto de Europa League, y para que el conjunto blanco no se aleje de Barcelona.

Mbappé en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP