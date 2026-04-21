"Quiero ganar la Champions": Hansi Flick confirma su continuidad con Barcelona

Han pasado seis años desde que Hansi Flick se coronó en la Champions League como director técnico de Bayern Munich. Ahora, el alemán tiene claro que quiere repetirlo al frente de Barcelona, con el cual ya ganó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, pero se le sigue resistiendo el título europeo.

"Para mí es un gran sueño ganarla (la Chanmpions) con el Barça. Me gustarían dos cosas. La primera es ganar la Champions, y creo que podemos hacerlo en los próximos años. Hay que tomar las decisiones adecuadas, en el mercado de fichajes... sin hacer tonterías", declaró Flick este martes previo al partido de liga contra Celta de Vigo.

El estratega consideró que tiene un buen plantel para buscar nuevamente pelear por la Champions League en la Temporada 2026-27, pero señaló que tienen que fortalecer el plantel. "Hay que tomar las decisiones correctas. Tenemos potencial para mejorar. Hay una buena estructura".

Marcus Rashford, Pedri y Lamine Yamal en celebración con Barcelona en LaLiga | AP

Hansi Flick quiere su renovación y ver terminado el Camp Nou

En ese mismo tenor, el técnico alemán adelantó que tiene toda la intención de renovar su contrato, el cual actualmente tiene vigencia hasta junio de 2027. Sin embargo, no quiso entrar en más detalles ya que su prioridad es terminar bien la actual temporada y no dejar que LaLiga se les escape ante Real Madrid, que por ahora está a nueve puntos de diferencia.

"Mi plan es renovar. Soy sincero al cien por cien. Será mi último paso en mi carrera. Me siento muy bien. Me gustaría renovar, pero no es momento de hablar de esto ahora", y señaló que, además de ganar la Champions League, desea tener la oportunidad de dirigir en el renovado Camp Nou.

Jugadores de Barcelona felicitan a Ferran Torres por su gol contra Atlético de Madrid | AP

"Lo segundo que quiero es ser el entrenador del Barcelona cuando el Spotify Camp Nou esté acabado, que no sé cuándo será. Tiene que ver con el rendimiento. Lo hago lo mejor posible. Estoy muy contento y estoy feliz por cómo funciona todo aquí. Es como formar parte de una gran familia. Ahora hay que centrarse en lo que nos resta", añadió Flick.

¿Qué dijo Hansi Flick sobre su próximo partido?

Luego de quedar fuera de Semifinales de Champions League contra Atlético de Madrid la semana pasada, el Barça tuvo descanso el fin de semana, ya que no hubo actividad de liga por la Final de la Copa del Rey. Esto dio oportunidad al club blaugrana de despejar la mente para recuperarse de cara a la recta final de LaLiga. "La eliminación en la Champions fue dolorosa. Pero tenemos que hacerlo lo mejor posible en los próximos partidos".

"Esto nos debe motivar. Tenemos que mejorar. Ahora nos centramos en LaLiga, tenemos ventaja pero no está cerrada aún. No será fácil; hay que darlo todo. LaLiga es la única competición que nos queda. Hemos tenido un par de días de descanso para despejar la cabeza. El ambiente es fantástico pero hay que traducirlo en el campo y rendir al máximo nivel. Hay que aprender de las derrotas y de cada partido", finalizó.