¿Bastoni llegará al FC Barcelona?

El FC Barcelona ya piensa en la siguiente temporada. El conjunto Blaugrana tendrá que conformarse con LaLiga después de su reciente eliminación en los Cuartos de Final de la Champions League a manos del Atlético de Madrid.

A lo largo de la campaña, una de las zonas que más ha generado problemas es la defensa, por lo que la directiva sabe que es importante ir al mercado por un central de jerarquía que le dé solidez a la saga. En ese sentido, uno de los rumores más fuertes es la llegada de Alessandro Bastoni .

Desde Italia resaltan que es un hecho que el central será refuerzo del equipo catalán; sin embargo, de acuerdo a Mundo Deportivo, todo depende del visto bueno del entrenador Hansi Flick, al mismo tiempo que asegura que las negociaciones avanzan con un contrato de cinco temporadas.

Hansi Flick dirigiendo ante Atlético de Madrid l AP

¿Qué dicen desde el Inter?

Recientemente, el director deportivo del Inter, resaltó que Bastoni tiene contrato y no vislumbra en otro equipo: “Bastoni tiene contrato con el Inter. A día de hoy, no hay ninguna situación que nos haga pensar en que su futuro esté lejos del Inter.

“No sé qué cosas dicen en España, pero nosotros estamos contentos de lo que nos ha dado y estamos seguros de que nos seguirá dando mucho. "Si alguno está interesado, ya sabe cuál es el número de teléfono en vez de tanto hablar y ya está”, sentenció.

Alessandro Bastoni con el Inter de Milán l AP

Previamente, Mundo Deportivo había resaltado que Bastoni sueña en grande y jugar con el equipo Blaugrana es uno de los mayores objetivos de su carrera. El italiano considera que los culés son un equipo que puede luchar por todo. El medio español reporta que el central tiene mucha prisa por cerrar su fichaje con Barcelona, queriendo incorporarse lo antes posible.

Después de la eliminación de la Azzurri ante Bosnia y Herzegovina, el actual central del Inter Bastoni ha reconsiderado su futuro futbolístico después de no lograr el pase del conjunto italiano a la Copa del Mundo 2026. Según Mundo Deportivo el Barça estría pagando entre 55 y 60 millones de euros.

¿Llegará Julián Álvarez al Barça?

Julián Álvarez es otro nombre que suena para fichar con el Barça, de momento, el delantero argentino tiene contrato con Atlético de Madrid hasta junio de 2030. Sin embargo, de acuerdo con Mundo Deportivo, ya dejó abierta la puerta a su salida en el mercado de transferencias del próximo verano.

Julián Álvarez marcó doblete en la victoria del Atlético de Madrid| AP