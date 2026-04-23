¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 1 de mayo en México? Esto dice la ley

El 1 de mayo, conocido como el Día del Trabajo, es una fecha de descanso obligatorio en México. Sin embargo, hay sectores donde las actividades no se detienen, por lo que muchos trabajadores deben presentarse a laborar con normalidad.

En estos casos, es importante saber que la Ley Federal del Trabajo establece condiciones específicas para quienes trabajan en días festivos. No se trata de una jornada común, ya que el pago debe ser mayor al de un día normal.

El 1 de mayo es un día de descanso obligatorio, pero algunos trabajadores deben laborar./ Pixabay

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), las personas que laboren el 1 de mayo tienen derecho a recibir un pago adicional por tratarse de un día de descanso obligatorio.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 1 de mayo?

La ley es clara: si trabajas ese día, tu patrón debe pagarte el salario diario normal, más un doble adicional por el servicio prestado. Es decir, en total debes recibir un pago triple por esa jornada.

Esto significa que, por cada día trabajado el 1 de mayo, el empleado obtiene su sueldo habitual más dos veces ese mismo salario. Es un derecho laboral que aplica sin importar el tipo de contrato o actividad que se desempeñe.

Además, la normativa señala que tanto trabajadores como empleadores deben ponerse de acuerdo para determinar quiénes laborarán ese día, procurando siempre respetar los derechos de ambas partes.

Si trabajas en el Día del Trabajo, tienes derecho a un pago triple./ Pixabay

¿Qué hacer si no te pagan lo que corresponde?

Si el pago no se realiza conforme a lo establecido, los trabajadores pueden acudir a la Profedet, institución encargada de brindar asesoría gratuita y defensa en materia laboral.

La dependencia federal ofrece orientación para que los empleados conozcan sus derechos y puedan reclamar lo que les corresponde de manera legal. Esto incluye acompañamiento en caso de conflictos con el empleador.