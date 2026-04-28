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Contra

VIDEO: Captan a turistas desnudos en trajinera de Xochimilco

Turistas extranjeros fueron captados desnudos en Xochimilco/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:17 - 28 abril 2026
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El hecho se hizo viral y ha generado debate en redes sociales, pues algunos piden un castigo ejemplar para los nudistas

En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a un grupo de turistas paseando en una trajinera de Xochimilco completamente desnudos, lo que ha dividido opiniones y abierto el debate sobre posibles sanciones.

Un vecino de Xochimilco captó a turistas paseando desnudos en una trajinera/X: @BloqueSurCDMX

Video genera debate en redes

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de la grabación, se cree que ocurrió recientemente y que los involucrados serían extranjeros.


“Captan a grupo #Nudista en los canales de #Xochimilco, se estaban quitando el calor”, señala la publicación con la que se difundió el video.


En las imágenes se observa a entre cinco y seis personas, hombres y mujeres, conviviendo con normalidad bajo el sol, sentados y platicando durante el recorrido.

¿Quiénes eran los turistas?

Por sus características físicas, los turistas parecen ser extranjeros, posiblemente de Estados Unidos o Europa, regiones donde el nudismo es más común.


Esto ha generado opiniones encontradas entre quienes consideran que se debe respetar su libertad y quienes exigen sanciones por tratarse de un espacio público.

Xochimilco es una de los puntos turísticos más importantes de la CDMX/Pixabay

Opiniones divididas

El caso provocó una ola de reacciones en redes sociales:


“El nudismo es una decisión personal y no está relacionado a ninguna connotación sexual”, “No sabía que se podía andar desnudo”, “Pasan peores cosas en Xochimilco que ver gente encuerada”, “¿Y el problema?”, son algunos comentarios.


Mientras tanto, otros usuarios pidieron mayor intervención de las autoridades para evitar este tipo de situaciones.

Vecinos piden un castigo para este tipo de turistas exhibicionistas/Pixabay

¿Es ilegal andar desnudo en la CDMX?

En la Ciudad de México, andar desnudo en espacios públicos no implica cárcel directa, pero sí puede considerarse una infracción cívica.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, el exhibicionismo de órganos sexuales en la vía pública se clasifica como infracción tipo B.

Posibles sanciones

  • Multas: entre $1,244 y $2,262 pesos (11 a 20 UMAs)

  • Arresto administrativo: de 13 a 24 horas

  • Trabajo comunitario: de 6 a 12 horas

La intervención de la autoridad generalmente requiere una queja ciudadana.

Si el acto ocurre frente a menores de edad o personas con discapacidad, la conducta puede escalar a delito penal, con posibles penas de prisión.

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