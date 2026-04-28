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VIDEO: Pasajeros escapan de asalto en combi de Chalco en medio de momentos de pánico

La inseguridad en el transporte público es una constante en el Estado de México/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:09 - 28 abril 2026
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Los presuntos asaltantes les pusieron rocas gigantes para impedirles el paso y luego los persiguieron a toda velocidad

En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra el pánico que vivieron pasajeros de una combi en Chalco, luego de que presuntos ladrones colocaron piedras gigantes para bloquear el paso y asaltarlos.


Sin embargo, el conductor no se detuvo y logró escapar a toda velocidad de los agresores.

Los pasajeros vivieron momentos de pánico mientras le pedían al chófer que acelerara para escapar/X: @@AlertaValledech

Intento de asalto con piedras en el camino

La grabación, difundida por la cuenta de X @AlertaValledech, tiene una duración de casi 2:40 minutos y fue captada la noche del domingo 26 de abril, alrededor de las 22:00 horas.


En el video se observa que aproximadamente 10 personas viajaban en la combi con dirección a Chalco, cuando, al llegar a la zona conocida como Las Tablas, encontraron piedras de gran tamaño bloqueando la vía.

Choque y huida para evitar el asalto

De acuerdo con lo mostrado, los delincuentes buscaban detener la unidad para subir y cometer el robo.


No obstante, el conductor decidió no frenar, impactar la camioneta de los agresores y escapar, mientras los pasajeros pedían ayuda desesperadamente.


“Una patrulla nos viene siguiendo”, “¡Ayuda!”, “¡Patrulla!”, se escucha en el video, mientras uno de los usuarios aparentemente realiza una llamada al 911.

Vecinos exigen mayor seguridad en avenidas de Chalco y en las rutas del transporte público/Pixabay

Vecinos exigen mayor seguridad

Tras la difusión del video, habitantes de Chalco han exigido a las autoridades reforzar la seguridad, especialmente en zonas como:

  • Las Tablas

  • Guadalupe Posadas

  • Alfredo del Mazo

  • Emiliano Zapata


También pidieron mayor vigilancia en las rutas de transporte público, ante el incremento de este tipo de incidentes.

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