Así operaba ‘El Jardinero’: movía droga a EU y controlaba extorsiones, revela Harfuch

La detención de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, no fue casualidad. Detrás de su captura hubo una estrategia táctica de 19 meses que buscaba golpear de forma directa al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización debilitada tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

De acuerdo con autoridades federales, el seguimiento inició en octubre de 2024, cuando comenzaron a detectarse sus movimientos y zonas de influencia. Desde entonces, se desarrolló una operación silenciosa que permitió ubicarlo y ejecutar su captura con precisión.

Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, fue detenido tras un operativo de alto nivel encabezado por la Marina./Gabinete de Seguridad

¿Cómo se planeó la captura de ‘El Jardinero’?

El secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, explicó que el trabajo de inteligencia permitió identificar patrones clave del objetivo, lo que derivó en un despliegue coordinado entre fuerzas federales.

El 25 de abril, Flores Silva fue localizado en El Mirador, Nayarit, mientras viajaba en una camioneta Suburban. Posteriormente fue seguido hasta una cabaña donde se resguardaba, lo que permitió cerrar el cerco operativo.

El criminal está acusado de mover hasta 70 toneladas de droga al año hacia Estados Unidos, según autoridades./ FGR

El operativo incluyó un impresionante despliegue: más de 120 efectivos de Marina, alrededor de 400 elementos en apoyo, además de seis helicópteros y cuatro aeronaves de ala fija, lo que evidencia la relevancia del objetivo dentro del mapa criminal.

Al verse rodeado, ‘El Jardinero’ intentó escapar y se ocultó en una tubería de desagüe, pero finalmente fue detenido por las fuerzas navales que descendieron en la zona.

¿Qué tan grande fue el operativo contra el CJNG?

Las cifras revelan la magnitud del operativo: 380 acciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, más de 100 horas de ensayo de operaciones helitransportadas y 48 horas de seguimiento aéreo continuo.

Además, la extracción del objetivo se realizó en apenas 30 minutos, mientras que toda la operación de captura y traslado tomó alrededor de dos horas, sin que se registraran elementos de Marina heridos.

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional @Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.… pic.twitter.com/ZHUC4ob22s — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 28, 2026

La captura de ‘El Jardinero’ es considerada un golpe clave, ya que el detenido era uno de los principales operadores del CJNG y está acusado de introducir aproximadamente 70 toneladas de droga a Estados Unidos cada año, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Dentro de la organización, también se le señala por coordinar laboratorios clandestinos, rutas de narcotráfico y una red de extorsión contra transportistas, especialmente en estados como Jalisco, Nayarit, Guerrero y Zacatecas.

Tras la muerte de ‘El Mencho’ el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, Flores Silva habría intentado tomar el control del grupo criminal mediante el uso de la fuerza, colocándose como uno de los posibles sucesores junto a otros líderes del cártel.