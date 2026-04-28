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Grupo Fandango Musical fue retenido 12 horas por no llegar a fiesta patronal

Grupo Fandango Musical fue retenido varias horas por no llegar a concierto/IG: @musicalfandango
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:51 - 28 abril 2026
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La comunidad de Aquetzpalco, en Hidalgo, exigía a los músicos 250 mil pesos para regresarles sus instrumentos y transporte

En una de esas historias que parecen increíbles, integrantes del grupo Fandango Musical fueron retenidos durante 12 horas luego de no llegar a tiempo a una presentación en la fiesta patronal de la comunidad de Aquetzpalco, en Huautla, Hidalgo.

Retraso por accidente en carretera

Todo comenzó el pasado sábado, cuando los cinco integrantes de la agrupación norteña estaban contratados para ofrecer un concierto.


Sin embargo, no pudieron llegar a tiempo debido a un accidente en la carretera México-Tuxpan, en el tramo Huauchinango-Puebla, lo que los mantuvo detenidos durante varias horas.

Nosotros somos Fandango Musical, aquí compartiendo noticias. Desde las 2 de la tarde hay un pequeño percance aquí adelante, nosotros vamos a Aquetzpalco, Hidalgo. Ahora sí, son cosas que no están en nuestras manos. A todos los que nos esperan en la fiesta patronal de aquel lado, de verdad, les ofrecemos una disculpa por la tardanza”, explicó uno de los músicos en redes sociales.
El grupo no llegó a tiempo a su presentación por un accidente en la carretera México-Tuxpán/IG: @musicalfandango

Intentaron cumplir, pero fueron retenidos

A pesar del retraso, el grupo llegó al lugar con la intención de cumplir su compromiso e incluso ofrecieron presentarse sin cobrar.


No obstante, autoridades de la comunidad rechazaron la propuesta y decidieron retenerlos como castigo, periodo durante el cual los músicos denunciaron maltratos.

Estamos sin comer desde la tarde, sin tomar agua, estamos muy cansados, muy deshidratados y aun así venimos a cumplir”, señaló uno de los integrantes.

Además de la retención, se les exigió una indemnización de 250 mil pesos, bajo la amenaza de no devolverles su transporte e instrumentos.

Finalmente el grupo musical y la comunidad que los retuvo llegaron aun acuerdo ante las autoridades/IG: @musicalfandango

Liberación y acuerdo con autoridades

Un día después, el domingo, los integrantes de Fandango Musical fueron liberados sanos y salvos.

Posteriormente, presentaron una denuncia por el robo de instrumentos, transporte y vestuario, lo que derivó en una negociación ante la Subsecretaría de Gobierno en la Huasteca.

El acuerdo final consistió en:

  • Devolución de sus pertenencias

  • Los músicos devolvieron el adelanto recibido por el concierto

  • Retiro de la denuncia por robo.

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