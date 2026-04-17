The Cosmetics vuelve tras 16 años: “es momento de picar piedra otra vez”

Después de una pausa de más de una década, la banda mexicana The Cosmetics está de regreso. El grupo anunció su esperado retorno con un concierto programado para este viernes 17 de abril en Fuck Off Room, marcando así el inicio de una nueva etapa en su trayectoria dentro de una escena musical que ha cambiado radicalmente desde su última aparición.

En entrevista para CONTRA, integrantes de la banda explicaron que este regreso no solo responde a una inquietud creativa, sino también al impulso de sus seguidores, quienes durante años mantuvieron vivo el interés por su música.

“Bueno, pues este es un regreso ya un poquito postergado. Lo que tenemos de tiempo de inactividad pues ha sido 16 años prácticamente. Y es únicamente para agradecer a toda esa gente que ha seguido hasta el día de hoy todavía. Pues pidiendo un poco el regreso de los Cosmetics”, compartieron.

The Cosmetics anda de fiesta y hoy demostrarán de qué están hechos con esta tocada / Especial

Un regreso con nueva propuesta musical

The Cosmetics no solo regresa para revivir su pasado, sino para evolucionar su sonido. La banda ahora cuenta con cinco integrantes, lo que ha permitido integrar nuevos elementos como sintetizadores, controladores y secuencias que enriquecen su propuesta musical.

“Y vamos a esta tocando lo que ya la gente ubica del EP pasado, vamos a estar estrenando material nuevo. Entonces algo también que hay que destacar es que antes éramos 4, ahora ya somos 5 integrantes. Entonces ya tenemos adiciones de sintetizadores, controladores, secuencias, etc.”.

Este cambio refleja una intención clara de mantenerse vigentes en una industria dominada por nuevos géneros y formatos, sin perder la esencia que los caracterizó en sus inicios.

El antes y ahora de su música la puedes escuchar ya en las plataformas digitales / Especial

¿Por qué se separaron durante tanto tiempo?

La pausa de 16 años no fue casualidad. Los integrantes revelaron que, en su momento, decidieron detener el proyecto para evitar caer en la repetición o decepcionar a su público con material que no cumpliera sus expectativas.

“Entonces ya no estaba saliendo nada productivo y nuestras tocadas se estaban volviendo bien aburridas… ya era como una película que ya habías visto y no había nada nuevo y no había canciones nuevas”.

Lejos de ver ese momento como un final definitivo, la banda lo considera ahora como un punto suspensivo que les permitió regresar con una propuesta más sólida y honesta.

The Cosmetics saben que nunca es tarde para volver a una escena que los vio nacer hace 16 años / Especial

Adaptarse a una nueva industria musical

Uno de los mayores retos para The Cosmetics es enfrentarse a una escena completamente distinta a la que dejaron hace más de una década, donde el streaming y las plataformas digitales dominan el consumo musical.

“Para nosotros, en aquel entonces, la ley era MySpace. Imagínate, el extinto MySpace. No existían las plataformas como tal de streaming. No estaba Spotify, etcétera”.

A pesar de ello, la banda reconoce que su música ha mantenido cierta vigencia en plataformas actuales, lo que les da confianza para reconectar con su audiencia y conquistar nuevos oyentes.

“Es cosa de picar piedra… y creo que el sol sale para todos. Y si la música tiene la calidad necesaria y la propuesta es honesta… se puede conectar aún con audiencias que quizá ni te topan.”

La banda planea lanzar un álbum completo con entre 12 y 13 canciones pero en vinyl / Especial

Nueva música y planes a futuro

Como parte de este regreso, The Cosmetics ya trabaja en nueva música, incluyendo el sencillo “Love Me Again”, una canción con una historia personal detrás.

“Entonces por eso pasó lo de Love Me Again… fue como ese proceso de volvernos a querer, a entender y ahora sí como decir, bueno, ya pasó nuestra época de chamacos, ya estamos más maduritos”.

Además, la banda planea lanzar un álbum completo con entre 12 y 13 canciones, con la posibilidad de editarlo también en formato vinilo, apostando por una propuesta que combine lo clásico con lo actual.