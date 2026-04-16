Concierto GRATIS de El Buki en 2026: te decimos cuándo y dónde

Marco Antonio Solís, conocido como El Buki, ofrecerá un concierto completamente gratuito en Morelia, Michoacán, como parte del festival “¡Jalo! Por las Mamás”, una iniciativa impulsada por el Gobierno del estado que busca reconocer y apoyar a las madres solteras, además de fomentar la actividad económica y turística en la región.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Morelos, donde se espera la asistencia de miles de personas en una noche que promete música, nostalgia y celebración en el marco del Día de las Madres.

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, donde el propio cantante extendió la invitación al público.

El cantante forma parte del festival “¡Jalo! Por las Mamás”, un evento organizado por el Gobierno de Michoacán / FB: @marcoantoniosolis

“Me enorgullece anunciar mi regreso a Morelia, Michoacán, donde vamos a apoyar a todas las mamás solteras de Michoacán y festejar a todas las mamacitas en su día. 9 de mayo a las nueve de la noche. Allá los espero”.

Así podrás conseguir boletos

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado, los boletos para este concierto no tendrán ningún costo ni requerirán la donación de productos, como ha ocurrido en otras ediciones de festivales similares, lo que garantiza que el acceso sea completamente gratuito para los asistentes.

“No implicará ningún costo para obtener un boleto para las personas asistentes, ya que la finalidad es brindar apoyo social, e impulso económico y turístico para la capital michoacana”.

Las autoridades señalaron que la dinámica para obtener los accesos será dada a conocer en los próximos días a través de los canales oficiales del Gobierno de Michoacán y de la Secretaría de Turismo, por lo que se recomienda estar atentos para no perder la oportunidad de asistir.

El cantante estará tocando en su tierra en un evento gratuito para mamás solteras / FB: @marcoantoniosolis

Un evento con causa

El concierto forma parte del festival “¡Jalo!”, que en ediciones anteriores ha reunido a artistas como Chayanne, Alejandro Sanz, Carín León y Los Fabulosos Cadillacs, consolidándose como uno de los eventos más importantes en la entidad.

En esta ocasión, el enfoque social del evento busca destacar el papel de las madres solteras, brindándoles no solo un espacio de celebración, sino también visibilidad y apoyo en un contexto que combina entretenimiento con impacto social.

La última presentación de El Buki en Michoacán fue en mayo de 2025 en Sahuayo, por lo que su regreso a la entidad genera altas expectativas entre sus seguidores, quienes ahora tendrán la oportunidad de verlo en un evento gratuito y abierto al público.