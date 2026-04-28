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¿Por qué el Día del Niño es el 30 de abril? Esta es la historia en México

El Día del Niño se celebra el 30 de abril en México. / freepik
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:59 - 28 abril 2026
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La celebración del Día del Niño en México tiene más de un siglo de historia y surgió con el objetivo de impulsar los derechos de la infancia.

Cada año, el 30 de abril, México conmemora el Día del Niño, una fecha dedicada a reconocer a niñas y niños, pero también a recordar la importancia de garantizar sus derechos. Aunque hoy se asocia con festivales, juegos y regalos, su origen tiene un trasfondo histórico y social.

¿Por qué se celebra el Día del Niño el 30 de abril en México?

El Día del Niño se celebra en México desde 1924, cuando fue instituido durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Obregón, con impulso del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos.

La decisión buscaba reafirmar los derechos de la infancia y fomentar una cultura de respeto hacia niñas y niños, así como promover su desarrollo integral.

Sin embargo, existen antecedentes previos: desde 1916, en Tantoyuca, Veracruz, ya se realizaban actividades para reconocer a la niñez, lo que sentó las bases de esta conmemoración en el país.

La fecha busca reconocer y promover los derechos de niñas y niños en el país. / iStock

El objetivo de esta fecha: más que una celebración

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Día del Niño no es solo un festejo, sino una oportunidad para:

  • Promover el bienestar de la infancia

  • Impulsar su inclusión social

  • Garantizar el respeto a sus derechos

  • Fomentar su desarrollo integral

La institución subraya que niñas y niños son titulares de derechos, no solo sujetos de protección, lo que refuerza la importancia de esta fecha en la agenda pública.

El 30 de abril se consolidó como una de las celebraciones más importantes en México. / Pixabay

¿Por qué no se celebra el mismo día en todo el mundo?

A nivel internacional, el Día Universal del Niño se conmemora el 20 de noviembre, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959.

Sin embargo, cada país eligió una fecha distinta para su celebración. En el caso de México, el 30 de abril se mantuvo como el día oficial, consolidándose como una de las fechas más importantes del calendario escolar y social.

Escuelas y comunidades organizan actividades para celebrar a la niñez cada 30 de abril. / iStock
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