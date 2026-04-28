México registra aumento en el empleo y reducción de la pobreza laboral en 2026

México reportó resultados históricos en su mercado laboral durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada alcanzó 60.2 millones de personas, tras la creación de más de 422 mil puestos de trabajo en lo que va del año.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se ubicó en 2.4%, uno de los niveles más bajos registrados y el menor entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

México alcanzó 60.2 millones de personas ocupadas en el primer trimestre de 2026. / iStock

¿Por qué bajó la pobreza laboral en México en 2026?

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), este indicador se colocó en 32.3%, el nivel más bajo desde que se tiene registro.

El titular de la dependencia, Marath Bolaños, explicó que este resultado significa que más personas pueden cubrir sus necesidades básicas alimentarias con su ingreso laboral.

La tasa de desempleo se ubicó en 2.4%, uno de los niveles más bajos registrados. / iStock

Crecimiento del empleo: cifras clave del primer trimestre

Los datos oficiales muestran un panorama positivo en el empleo en México: 60.2 millones de personas ocupadas

Más de 422 mil nuevos empleos generados

Tasa de desempleo de 2.4%

Tendencia a la baja en la desocupación durante el trimestre Además, autoridades destacaron que el número de personas con trabajo ha ido en aumento.

Un mercado laboral en expansión

De acuerdo con cifras oficiales, el comportamiento del empleo durante 2026 muestra un mercado laboral en expansión, con más personas integrándose a actividades productivas.

Qué significa la pobreza laboral

La pobreza laboral mide el porcentaje de personas cuyo ingreso por trabajo no es suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.

La reducción de este indicador implica que más familias pueden cubrir sus necesidades esenciales con su salario, lo que representa una mejora directa en la calidad de vida.