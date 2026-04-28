Reportan muerte de Guillermo Escalante Nuño: dueño de El Día cae de segundo piso en CDMX; investigan el caso

La muerte de Guillermo Escalante Nuño, propietario del periódico El Día, generó conmoción este 28 de abril de 2026 tras confirmarse que perdió la vida luego de una caída en su domicilio ubicado en Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el empresario habría caído desde un segundo piso dentro de su propia vivienda, en una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital. El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que busca esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Guillermo Escalante Nuño, dueño del periódico El Día, murió tras caer en su domicilio en CDMX./ X: @c4jimenez

¿Qué pasó con Guillermo Escalante Nuño?

La información inicial fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, quien a través de redes sociales dio a conocer detalles del incidente.

“CAE de 2º PISO y MUERE el DUEÑO del PERIÓDICO el DÍA

En su casa de Bosques de Las Lomas Alcaldía Miguel Hidalgo, murió anoche Guillermo Escalante Nuño”, reportó.

Según las versiones preliminares, el hijo del empresario, identificado como Guillermo Escalante Tinoco, declaró que su padre había estado consumiendo bebidas alcohólicas durante varias horas antes del accidente.

Las autoridades capitalinas ya analizan este testimonio como parte de la investigación. Sin embargo, hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial que confirme las causas exactas del fallecimiento.

El hecho ocurrió en Bosques de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas más exclusivas./ X: @c4jimenez

¿Qué se sabe de la investigación y quién era Escalante Nuño?

Los reportes señalan que la caída ocurrió a través de un hueco desde el segundo piso de la propiedad. Aunque la hipótesis de un accidente relacionado con el estado de ebriedad está sobre la mesa, sigue siendo una línea preliminar.

La Fiscalía de la CDMX mantiene abierta la carpeta de investigación y revisa todos los elementos disponibles para determinar si hubo algún otro factor involucrado en la muerte del empresario.

Guillermo Escalante Nuño era presidente del Consejo de Administración y director general de Periódico El Día, medio editado por Escatino Publicaciones SA de CV. Desde 2007, encabezó una nueva etapa del diario, impulsando contenidos de investigación y temas sociales.

Durante su gestión, el periódico se caracterizó por mantener una línea editorial crítica y cercana a la población, lo que le permitió consolidarse dentro del panorama mediático nacional.